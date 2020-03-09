09 Mart 2020 Pazartesi 07:44 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 07:44

2020 Ramazan ayı hakkında araştırmalar hız kazandı. 2020 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Kameri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylar, manevi huzur ve sükûnun kalplere indiği, ilahi rahmetin taştığı rahmet aylardır. Üç ayların girmesi ile birlikte Ramazan'a dair araştırmalar da hız kazandı. İslam dininde Ramazan, Hicri takvime göre yılın dokuzuncu ayı oluyor. Ramazan'ı bütün Müslümanlar oruç tutarak geçirir. 11 ayın sultanı Ramazan için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

2020 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan ayının ilk orucu için 23 Nisan’ı 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak. Ramazan ayının ardından 24 Mayıs’ta ise Müslümanların büyük sevinçle karşıladığı Ramazan Bayramı'na girilecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

Ramazan Bayramı pazar gününe denk geldiği için bu sene 9 günlük tatil ihtimali görülmüyor. 24 Mayıs, Pazar günü başlıyor, 23 Mayıs Cumartesi günü arefe günü olacak.

2020 YILINDA RAMAZAN HANGİ TARİHTE BAŞLIYOR?

Arife: 23 Mayıs 2020 Cumartesi

Ramazan Bayramı'nın 1. günü: 24 Mayıs 2020 Pazar

Ramazan Bayramı'nın 2. günü: 25 Mayıs 2020 Pazartesi

Ramazan Bayramı'nın 3. günü: 26 Mayıs 2020 Salı

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır.

Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

RAMAZAN NE DEMEK?

İslam dininde Ramazan, Hicri takvime göre yılın dokuzuncu ayı oluyor. Ramazan’ı bütün Müslümanlar oruç tutarak geçirir. Ramazan'ın kelime manası “Ramazan” (çok sıcak olma) kökünden gelir. Ramazan ayının (Arapça: رمضان Ramaḍan) çok sıcak anlamına gelmesinin nedeni, Ramazan’da; oruç ibadeti ilk uygulanmaya başlandığında bunun yaz aylarına tekabül ediyor olması olarak açıklanıyor.