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Yaşam

2020 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı 2020 tatili kaç gün?

2020 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı 2020 tatili kaç gün? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Ramazan Bayramı, İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan’ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayram olarak biliniyor. Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır o yüzden dini bayramların kutlandığı günlerde farklılıklar gösteriyor. Ramazan ayı bu yıl Nisan ayına denk geliyor. 2020 Ramazan Bayramı'na dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

25.12.2019  16:44 - Güncelleme: 25.12.2019  16:44
2020 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı 2020 tatili kaç gün? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılııyor. Ramazan Bayramı, İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan’ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayram.  Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesinden Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinin tarihlerini açıkladı.  2020 Ramazan Bayramı'na dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 
 
2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? 
Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs , 2020.
 
Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs, 2020.
 
Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs , 2020.
 
Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs , 2020.
 

 
2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ
 
YENİ YIL TATİLİ
 
2020 Resmi tatil takvimine göre Yılbaşı tatili 1 Ocak çarşamba gününe denk gelecek.
 
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ
 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Perşembe gününe denk geliyor. Çalışanlar Perşembe ve Cuma gününü bağlayarak toplamda 4 gün tatil yapabilecek.
 
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ
 
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Cuma gününe denk geliyor. Öğrenciler ve çalışanlar toplamda 3 gün tatil yapabilecek.
 
19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI TATİLİ
 
19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Salı gününe denk geliyor. Çalışanlar Pazartesi ve Salı gününü bağlayarak toplamda 4 gün tatil yapabilecek.
 
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ
 
15 Temmuz Demokrasi Bayramı çarşamba gününe denk gelecek.
 

 
 
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
 
30 Temmuz perşembe Kurban Bayramı Arifesi
31 Temmuz cuma Kurban Bayramı 1.gün
1 Ağustos cumartesi Kurban Bayramı 2.gün
2 Ağustos pazar Kurban Bayramı 3.gün
3 Ağustos pazartesi Kurban Bayramı 4.gün
 
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ
 
30 Ağustos Zafer Bayramı pazar gününe denk gelecek. 
 
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ
 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı perşembe gününe denk gelecek.

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