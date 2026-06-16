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Yaşam

2021'deki cinayet dosyasında yeni gelişme! 5 şüpheli tutuklandı

Batman'ın Beşiri ilçesinde 2021 yılında Mehmet Şirin Çelik'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

AA16 Haziran 2026 Salı 14:05 - Güncelleme:
2021'deki cinayet dosyasında yeni gelişme! 5 şüpheli tutuklandı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Beşiri'nin Karatepe köyü mevkisinde hayvan otlatan Çelik'in silahla öldürülmesine ilişkin 20 Nisan 2021'de Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucu aydınlatılan cinayete ilişkin Batman ve Van'da eş zamanlı yürütülen operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak Batman Kapalı Cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi, 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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