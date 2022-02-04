4 Şubat 2022 Cuma 13:55 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 13:55

2022 Türkiye nüfusu açıklandı. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine geçildiğinden beri kolay bir hale gelen nüfus sayımı bir kez daha yapıldı. Türkiye'nin güncel nüfusu 2022 yılı için belli oldu. TUİK nüfus sayımı sonuçlarına göre Türkiye'nin nüfusu, bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyonu aştı. İşte TUİK nüfus sayımı sonuçlarına göre 2022 Türkiye nüfusu

2022 TÜRKİYE NÜFUSU KAÇ OLDU?

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri uyarınca Türkiye 2022 yılına 84 milyon 680 bin 273 nüfus ile giriyor. Bir önceki yıla göre nüfus artışı 1 milyon 65 bin kişi olarak gerçekleşti.

Erkek nüfusun oranı yüzde 50.1 (42 milyon 428 bin 101 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49.9 (42 milyon 252 bin 172 kişi) olarak kaydedildi.

TUİK NÜFUS SAYIMI SONUÇLARI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 252 bin 172 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,1'ini erkekler, yüzde 49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

İSTANBUL'UN NÜFUSU 15 MİLYON 840 BİN 900 KİŞİ OLDU

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Türkiye nüfusunun %18,71'inin ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 747 bin 325 kişi ile Ankara, 4 milyon 425 bin 789 kişi ile İzmir, 3 milyon 147 bin 818 kişi ile Bursa ve 2 milyon 619 bin 832 kişi ile Antalya izledi.



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Türkiye'de kadın sayısı 42 milyon 252 bin 172 kişi. Bu da nüfusun yüzde 49.9'una denk geliyor. Ülkemizde erkek sayısı 42 milyon 428 bin 101 kişi ki bu da nüfusun yüzde 50.1'ine denk gelmektedir.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus(1) bir önceki yıla göre 458 bin 626 kişi artarak 1 milyon 792 bin 36 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 49,7'sini erkekler, yüzde 50,3'ünü kadınlar oluşturdu.

Yıllık nüfus artış hızı, 2020'de binde 5.5 iken 2021'de binde 12.7'ye yükseldi.

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2020'de yüzde 93 iken 2021'de yüzde 93.2'ye çıktı.

Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7'den yüzde 6.8'e düştü.

Türkiye'nin nüfus artış hızı bir önceki yıla göre artan binde 12.7 olarak gerçekleşti. Bu da son yıllardaki en yüksek artış hızı olarak kayda geçti.

TÜRKİYE'DE NÜFUS YOĞUNLUĞU EN AZ OLAN 3. İL ERZİNCAN

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 2021 yıl sonu itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. Nüfus yoğunluğunun en az olduğu üçüncü il ise Erzincan.

Nüfus yoğunluğu en az olan il bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi, 20 kişi ile Ardahan ve Erzincan illeri izledi.

NÜFUSU EN AZ OLAN İL 83 BİN 645 KİŞİ İLE TUNCELİ



Tunceli, 83 bin 645 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Tunceli'yi, 85 bin 42 kişi ile Bayburt, 94 bin 932 kişi ile Ardahan, 145 bin 826 kişi ile Kilis ve 150 bin 119 kişi ile Gümüşhane takip etti.