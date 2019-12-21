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Yaşam

21 Aralık reyting sonuçları belli oldu mu? Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Azize reyting sıralaması

21 Aralık reyting sonuçları belli oldu mu? sorusunun yanıtı tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Azize, Star Tv'de Benim Tatlı Yalanım, Show Tv'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk ve Tv8'de O Ses Türkiye yapımları ekranlara gelecek. Peki, 21 Aralık reyting birincisi kim olacak?

21.12.2019  17:02 - Güncelleme: 21.12.2019  17:02
21 Aralık reyting sonuçları belli oldu mu? Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Azize reyting sıralaması açıklandı mı? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Azize, Star Tv'de Benim Tatlı Yalanım, Show Tv'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk ve Tv8'de O Ses Türkiye yapımları izleyicilerle buluşacak. Yeni bölümlerin ardından zirvenin sahibi belli olacak. 21 Aralık reyting sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...
 
21 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 
21 Aralık reyting sonuçları henüz belli olmadı. 21 Aralık reyting sıralaması belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 
 
14 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI (GEÇEN HAFTA)
Cumartesi ekranlarının zirvedeki dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk Total seyirci kitlesinde yine birinciliğini sürdürdü. 
Totalde birinci sırada Kuzey Yıldızı İlk Aşk, üçüncü sırada Kuzey Yıldızı İlk Aşk özet bölümü yer aldı.
 
7 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI 
Total puan türünde Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi birinci, O Ses Türkiye üçüncü oldu. 

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