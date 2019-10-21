21 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Zalim İstanbul, Çukur, Yasak Elma reyting sıralaması
21 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Zalim İstanbul, Çukur, Yasak Elma reyting sıralaması da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam Atv'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D'de Zalim İstanbul, Star Tv'de Çocuk, Show Tv'de Çukur, Fox Tv'de Yasak Elma ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geliyor. 21 Ekim reyting sonuçları yeni bölümlerin ardından belli olacak.
21 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Zalim İstanbul, Çukur, Yasak Elma reyting sıralaması tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Atv'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D'de Zalim İstanbul, Star Tv'de Çocuk, Show Tv'de Çukur, Fox Tv'de Yasak Elma ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları izleyiciler ile buluşacak. 21 Ekim reyting sonuçları yeni bölümlerin ardından belli olacak.
21 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
21 Ekim reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 21 Ekim reyting sıralaması belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
14 EKİM REYTİNG SONUÇLARI
TOTAL
AB
ABC
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