21 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu | BİM'e bu cuma neler geliyor?

BİM 21 Haziran Cuma kataloğu yoğun ilgi görüyor. Bu hafta da dopdolu olan katalogta her hafta olduğu gibi en çok ihtiyaç duyulan elektronik ev aletleri, mutfak araç gereçleri, tekstil ürünleri satışa sunulacak. Ayrıca kamp ve piknik malzemeleri de uygun fiyatlarla raflardaki yerini alacak. Fonksiyonel Kamp Sandalyesi 1.799 TL, Renkli Pipetli Termos 449 TL, Corby Drones CX027 Smart Drone 1.299 TL'den satışa sunulacak. İşte 21 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı...
Otomatik Çadır 999 TL
Fonksiyonel Kamp Sandalyesi 1.799 TL
Renkli Pipetli Termos 449 TL
Corby Drones CX027 Smart Drone 1.299 TL
Rookie Işıklı Mini Scooter 599 TLRookie Kaykay 299 TL
Rookie Işıklı Paten 499 TL
GoKidy Catchball 69 TL
Sunset Koltuk 499 TL
Sky Katlanır Sandalye 349 TL
Kral Tabure 99 TLKatlanır Sehpa 349 TL
Katlanabilir Kamp Ocak 219 TLSenna 55' Ultra HD Google Tv 12.999 TL
Dijitsu 50' Ultra HD Google Tv 10.999 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.999 TL
Philips Airfryer 5.999 TL
Philips Buhar Kazanlı Ütü 4.499 TLRange Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL
Fakir Mikrodalga Fırın 2.499 TL
Kadın Kapri 175 TL
Erkek Şort 159 TL
Kilim 80x150 cm 159 TL