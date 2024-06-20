21 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu | BİM'e bu cuma neler geliyor?

BİM 21 Haziran Cuma kataloğu yoğun ilgi görüyor. Bu hafta da dopdolu olan katalogta her hafta olduğu gibi en çok ihtiyaç duyulan elektronik ev aletleri, mutfak araç gereçleri, tekstil ürünleri satışa sunulacak. Ayrıca kamp ve piknik malzemeleri de uygun fiyatlarla raflardaki yerini alacak. Fonksiyonel Kamp Sandalyesi 1.799 TL, Renkli Pipetli Termos 449 TL, Corby Drones CX027 Smart Drone 1.299 TL'den satışa sunulacak. İşte 21 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı...

21 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Otomatik Çadır 999 TL

Fonksiyonel Kamp Sandalyesi 1.799 TL

Renkli Pipetli Termos 449 TL

Corby Drones CX027 Smart Drone 1.299 TL

Rookie Işıklı Mini Scooter 599 TL

Rookie Kaykay 299 TL

Rookie Işıklı Paten 499 TL

GoKidy Catchball 69 TL

Sunset Koltuk 499 TL

Sky Katlanır Sandalye 349 TL

Kral Tabure 99 TL

Katlanır Sehpa 349 TL

Katlanabilir Kamp Ocak 219 TL

Senna 55' Ultra HD Google Tv 12.999 TL

Dijitsu 50' Ultra HD Google Tv 10.999 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.999 TL

Philips Airfryer 5.999 TL

Philips Buhar Kazanlı Ütü 4.499 TL

Range Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL

Fakir Mikrodalga Fırın 2.499 TL

Kadın Kapri 175 TL

Erkek Şort 159 TL

Kilim 80x150 cm 159 TL