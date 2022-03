21 Mart 2022 Pazartesi 12:08 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 12:08

Down sendromlular günü mesajları, bugünün 21 Mart Dünya Down sendromlular günü olması dolayısıyla paylaşılıyor. Birleşmiş Milletler tarafından 2011 yılında toplumu bilinçlendirmek amacıyla 21 Mart, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü olarak ilan edilmiştir. Bu anlamlı günü anımsatmak için paylaşabileceğiniz Dünya Down sendromlular günü sözleri ve mesajlarını haberimizde derledik. İşte anlamlı, resimli Down sendromlular günü mesajları

DOWN SENDROMLULAR GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI

Sizlerden biriyim. Dost canlısıyım, eğlenmeyi severim, birazcık inatçıyım.

Benim sevgim dünyaya yeter. Farklıyım. Farkında mısın?

Gerçek dostlar kromozom saymaz. Çünkü down sendromu 1 eksiklik değil +1 fazlalıktır.

Dünya farklılıklarla güzel. Down Sendromu Farkındalık Günü kutlu olsun.

Evet bizler farklıyız. Ama sizin düşündüğünüz gibi değil. Farklıyız çünkü yargılamayız. Farklıyız çünkü içimizde kötülük yoktur. Bu yüzden ben down sendromumla gurur duyuyorum.

Benim sevgim dünyaya yeter. Farklıyım. Farkında mısın?

Sıradan olmak ile muhteşem olmak arasındaki fark sadece küçük fazladan bir kromozom.

Down Sendromlu çocukların insani değerleri yüksektir, yalan nedir bilmezler, yürekleri sevgi doludur ve sevgileri karşılıksızdır.

Down sendromu bir hastalık değildir. Size bulaşmaz. Korkmayın

Sizlerden biriyim. Dost canlısıyım, eğlenmeyi severim, birazcık inatçıyım.

Tıpkı sizin gibiyiz +1 farkla...

Sıradan olmak ile muhteşem olmak arasındaki fark sadece küçük fazladan bir kromozom.

Down Sendromlu çocukların insani değerleri yüksektir, yalan nedir bilmezler, yürekleri sevgi doludur ve sevgileri karşılıksızdır.

Gerçek dostlar kromozom saymaz. Çünkü down sendromu 1 eksiklik değil +1 fazlalıktır.

Benzerliklerimizin farkında mısın?

DOWN SENDROMU NEDİR?

Down sendromu bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır.

Birleşmiş Milletler tarafından toplumu bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak maksadıyla 2011 yılında 21 Mart, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü olarak ilan edilmiştir.

Down sendromu bir kromozom anomalisi olup doğum öncesi tanı yöntemleri ile saptanabilmektedir. Vücudumuzda olması gereken kromozom sayısı 46 iken bu sendromda sayı 47'dir. Bu farklılığın nedeni; iki adet olması gereken 21. kromozomdan üç adet bulunmasıdır.

Down sendromlu bireylerin bilişsel, dil, hareket gelişimleri ile sosyal, duygusal ve iletişim becerilerinde olağan gelişim gösteren yaşıtlarına göre gecikmeler yaşanmaktadır. Bu nedenle çocukların en erken dönemde özel eğitim ve fiziksel rehabilitasyon ile desteklenmesi önem arz etmektedir. Bu bireylerin uygun eğitim ortamlarında, ihtiyaç ve özelliklerine uygun düzenlemeler yapılarak ve destekler sağlanarak pek çok başarı elde edebildikleri bilinmektedir.