İSTANBUL 31°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2024 Cumartesi / 25 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2363
  • EURO
    34,9606
  • ALTIN
    2412.19
  • BIST100
    10400.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • ''2100'de Trakya Yarımadası'nda deniz seviyesi 1 metreden fazla yükselecek''
Yaşam

''2100'de Trakya Yarımadası'nda deniz seviyesi 1 metreden fazla yükselecek''

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Emre Özşahin, yaptıkları çalışmalara göre Trakya Yarımadası'nda 2100'de deniz seviyesinin 1 metrenin üzerinde yükselmesinin beklendiğini belirtti.

AA1 Haziran 2024 Cumartesi 12:50 - Güncelleme:
''2100'de Trakya Yarımadası'nda deniz seviyesi 1 metreden fazla yükselecek''
ABONE OL

Özşahin, AA muhabirine, son yüzyılın en önemli sorunlarından birinin iklim değişikliği olduğunu söyledi.

İklim değişikliğinin buzulların erimesine neden olarak deniz suyu seviyelerini de etkilediğini belirten Özşahin, "Yaptığımız çalışmalara göre Trakya'da, dünyadaki deniz seviyesindeki yükselmeden daha hızlı bir yükselme yaşanıyor. Bu yükselmenin etkili olduğu yerler de alçak kıyılar. Tekirdağ şehir merkezinde özellikle plajların olduğu yerler alçak kıyılara karşılık geliyor. Buralarda beklenenin üzerinde yükselmeler var." dedi.

Özşahin, yükselme nedeniyle olumsuz sonuçların ortaya çıkacağı kıyı şeridinde, kıyı ve arazi yönetiminin entegre bir biçimde planlaması gerektiğini dile getirdi.

Deniz seviyesinde beklenen yükselme için önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Özşahin, "2100'de deniz seviyesinin 1 metrenin üzerinde yükseleceğini yaptığımız araştırma sonuçları verdi. Burun kuralına göre, deniz seviyesindeki bir santimetrelik yükseliş karada bir metrelik alanın su tarafından işgal edilmesine neden oluyor. Trakya'da yaptığımız çalışmalar deniz seviyesinin 1 metrenin üzerinde yükseleceğini ve önemli miktarda kara alanının sular altında kalacağını gösteriyor." diye konuştu.

Özşahin, Tekirdağ'daki plajların temiz tutularak gelecek kuşaklara aktarılmasının sürdürülebilirlik bakımından önemli olduğunu ifade etti.

Deniz seviyesindeki yükselmenin kıyılardaki verimli tarım arazilerinde kayıplara neden olacağını belirten Özşahin, deniz suyunun işgaline uğrayacak hassas alanların belirlenerek bu arazileri korumaya yönelik sürdürülebilir politikalar geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

  • Trakya Yarımadası
  • deniz seviyesi
  • Emre Özşahin

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.