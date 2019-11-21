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22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM 22 Kasım aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu!

BİM 22 Kasım aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu olarak müşterilerinin karşısına çıkıyor. 22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. Hızlıca tükenen aktüel ürünler kataloğunda indirimli ürünler yer alacak. BİM markette bu hafta; Vestel Venüs Go Cep Telefonu 529,00 TL'den, Dik Durabilen Süpürge Piccadily 169,00 TL'den, 3 Katlı Ayakkabılık 185,00 TL'den, Katlanır Yatak 169,00 TL'den, Suni Deri Mont Erkek 99,00 TL'den ve Katlanır Yer Sofrası 49,90 TL'den satışa çıkarılacak. 22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğuna gelin hep birlikte göz atalım...

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22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. BİM 22 Kasım aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu olarak karşımıza çıkıyor. Salı ve cuma günleri raflardaki yerini alan aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. Herhafta yenilenen aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. BİM markette bu hafta; Vestel Venüs Go Cep Telefonu 529,00 TL'den, Dik Durabilen Süpürge Piccadily 169,00 TL'den, 3 Katlı Ayakkabılık 185,00 TL'den, Katlanır Yatak 169,00 TL'den, Suni Deri Mont Erkek 99,00 TL'den satışa sunulacak. 

22 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR? 

BİM markette bu hafta; Vestel Venüs Go Cep Telefonu 529,00 TL'den, Dik Durabilen Süpürge Piccadily 169,00 TL'den, 3 Katlı Ayakkabılık 185,00 TL'den, Katlanır Yatak 169,00 TL'den, Suni Deri Mont Erkek 99,00 TL'den ve Katlanır Yer Sofrası 49,90 TL'den satışa sunulacak. 

BİM 22 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YİNE DOPDOLU! 

 

 

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