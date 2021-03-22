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Yaşam

22 yaşındaki Beyza'nın ölümünde cinayet iddiası

İzmir'te'te, 3 ay önce evlendiği eşi tarafından evde ölü bulunan 22 yaşındaki Beyza Nur Özel Fidan son yolculuğuna uğurlandı. Savcılıktaki ifadesinde kızının cinayete kurban gittiğini iddia eden baba Hasbi Özel, “Damadımın önceki evliliğinde de eşine şiddet uyguladığını biliyoruz. Kızımın intihar ettiğini düşünmüyorum.” dedi.

DHA22 Mart 2021 Pazartesi 14:50 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 14:50
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Olay, önceki gün Alikahya Mahallesi'nde meydana geldi. Ö.F., 112 Acil'i arayıp, eve geldiğinde 3 ay önce evlendiği eşi Beyza Nur Özel Fidan'ı yatak odasında hareketsiz bulduğunu söyledi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Beyza Nur Özel Fidan'ın hayatını kaybettiği saptandı. Yapılan incelemenin ardından Fidan'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Eşi Ö.F. ise polis tarafından gözaltına alındı. Beyza Nur Özel Fidan'ın cenazesi Derince Yenikent Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

KIZININ CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Genç kadının babası Hasbi Özel, savcılıktaki ifadesinde kızının cinayete kurban gittiğini öne sürdü. Özel'in, "Damadımın önceki evliliğinde de eşine şiddet uyguladığını biliyoruz. Kızım, eşiyle kaçarak evlendiği için aramız bozuktu, pek fazla görüşmezdik. Ben kızımın eşi Ö.F.'den şikayetçiyim, çünkü ben kızımın intihar ettiğini düşünmüyorum. Bu olayın Ö.F. tarafından gerçekleştirilen bir cinayet olduğunu düşünüyorum. Olayın araştırılmasını istiyorum" dediği belirtildi.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

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