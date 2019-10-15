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22 yaşındaki Kardelen'den acı haber

Aydınlı 22 yaşındaki Kardelen Çetin, üniversite eğitimi görmek için gittiği Kıbrıs'ta geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

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Aydınlı 22 yaşındaki Kardelen Çetin, üniversite eğitimi görmek için gittiği Kıbrıs'ta geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce Bölümü son sınıf öğrencisi olan Kardelen Çetin, 4 gün önce okul bahçesinde aniden fenalaştı. Komaya giren genç kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrolde beyin kanaması geçirdiği tespit edilen ve 4 gündür yaşam savaşı veren Kardelen Çetin, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Genç kızın acı haberini alan Aydın'ın Çine ilçesinde yaşayan ailesi ve yakınları yasa boğuldu.
 
(Yeni Asır)

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