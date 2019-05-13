22 yıllık şefkat ‘timi’

Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde, giydikleri önlük ve yaptıkları iyiliklerden dolayı “Sarı Melekler” olarak tanınan 20 fedakar anne, hasta ve yakınlarına moral dağıtıyor. Antalya’da bir grup gönüllü anne, 1997 yılında, hastanelerdeki hasta ve yakınlarının tıbbi tedavinin yanı sıra moral ve motivasyona da ihtiyaç duyduklarını görünce harekete geçti.

20 fedakar anne, 22 yıldır zor durumdaki hasta ve yakınlarının yardımına koşmaya başladı. Maddi ve manevi destekte bulundukları hasta ve yakınlarının dertleriyle dertlenen, onlarla adeta bütünleşen anneler, hasta ve yakınlarını hiç yalnız bırakmıyor.Yardımseverlerden nakdi yardım kabul etmeyen annelerin tek tesellisi, hastaların ufacık da olsa tebessüm göstermesi.

BİZ DE MUTLU OLUYORUZ

Sarı Melekler Grubu Başkanı Önay Köroğlu, 1997’de hayata geçirilen grupla, iyiliklerin peşinden koştuklarını söyledi. Köroğlu, hastaneye sabah 10.00’da geldiklerini, psikiyatri dışında her serviste yatan hasta ve yakınlarına ulaşmaya çalıştıklarını dile getirdi. Bazen yakınına bir hasta bezi bile alamayan kişilerle karşılaştıklarını anlatan Köroğlu, şöyle konuştu: “Elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Hemşire ve hastane yönetiminin takibinde kimin nelere ihtiyacı olduğunu öğrenip, imkanlarımız ölçüsünde yardım etmeye çalışıyoruz. Kermeslerle para ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Mutlu olanları gördüğümüzde inanın biz onlardan daha mutlu oluyoruz.”

Grup üyelerinden Demet Katırcıoğlu ve Emsal Kara, sevgi ve merhamet aşılamak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu ifade etti.