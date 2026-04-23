23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Gaziantep'te de coşkuyla kutlandı.

Kutlamalara ise Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Vakkas Acar ve il yönetiminin protestosu damga vurdu. CHP yönetimi, törende küçük öğrencilerden oluşan mehter takımı gösteri yaptığı sırada arkasını dönerek sahnelenen performansı protesto etti.

CHP'nin protestosu alandakiler tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, çocukların mehter ve diğer gösterileri büyük alkış aldı. Programda Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ise günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı.