  • 23 Nisan töreninde akıl almaz protesto! CHP heyeti çocuklara sırtını döndü
Yaşam

23 Nisan töreninde akıl almaz protesto! CHP heyeti çocuklara sırtını döndü

Gaziantep'teki 23 Nisan kutlamalarına CHP il yönetiminin gösteri yapan çocuk mehteran takımına sırt dönerek gösterdiği tepki damga vurdu.

23 Nisan 2026 Perşembe 13:24
23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Gaziantep'te de coşkuyla kutlandı.

Kutlamalara ise Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Vakkas Acar ve il yönetiminin protestosu damga vurdu. CHP yönetimi, törende küçük öğrencilerden oluşan mehter takımı gösteri yaptığı sırada arkasını dönerek sahnelenen performansı protesto etti.

CHP'nin protestosu alandakiler tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, çocukların mehter ve diğer gösterileri büyük alkış aldı. Programda Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ise günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı.

