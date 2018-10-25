23.Dönem POMEM sonuçları sorgula EGM POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Binlerce polis olmak isteyen aday POMEM başvuru sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki POMEM sonuçları ne zaman belli olacak? POMEM ön başvuruları tamamlanmıştı. Gözler şimdi EGM son dakika 23.Dönem POMEM sonuçlarına ilişti. Polis Akademisi tarafından duyurulacak olan POMEM başvuru sonuçları açıklandığında haberimizin içeriğinden bilgi edinebilirsiniz. POMEM başvuru şartları nelerdir? Polis olmak için hangi şartlar gerekiyor? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Önlisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.) İşte POMEM başvuru sonuçları hakkında merak edilenler star.com.tr’de yer alıyor…

23.DÖNEM POMEM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

23. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ön başvuruları 14 Ekim'de tamamlandı. Gerekli işlemleri yaparak ön başvurularını yapan polis adayları, şimdi POMEM başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, POMEM 23. Dönem polis alımı hakkında detaylar...

ÖN BAŞVURULAR TAMAMLANDI

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 23. dönem için bini kadın olmak üzere, 10 bin öğrenci alımı gerçekleştiriliyor. Alınacak polis memuru adaylarının, 7 bin 200'ü erkek, 800'ü kadın lisans mezunu öğrencilerden, bin 800'ü erkek, 200'ü kadın ön lisans mezunu öğrencilerden oluşacak.

POMEM'in ilanına Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarında eğitim görmüş adaylar da başvuru yapabildi. Ön başvurular ise 1-14 Ekim 2018 tarihlerinde Polis Akademisinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden tamamlandı.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

23. Dönem POMEM polis alımı başvuru sonuçlarının, ne zaman açıklanacağına dair bir bilgi henüz yok. Konu hakkında bir açıklama ya da gelişme olduğu takdirde haberimizden takip edebilirsiniz. Öte yandan, Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar, Polis Akademisinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

Sonuçlar açıklanmadığı için mülakat tarihleri de belli değil. Bu hususta da bir gelişme olduğu takdirde haberimizden takip edebilirsiniz.

23.DÖNEM POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

m) Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak..

POMEM'DE YAŞ DÜZENLEMESİ TBMM'DE

Ak Parti'nin 10 Ekim 2018 tarihi itibariyle TBMM'ye sunduğu teklif şu şekildedir:

"Madde 2- 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun ek 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ""taban puanı almış olanlar arasından sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla otuz yaşından gün almayan erkek ve kadın" ibaresi "taban puanı almış olan erkek ve kadın" şeklinde değiştirilmiştir."

PÖH, POMEM, PMYO alımlarında muhtemel tarihler neler olabilir? Daha önce yapılan alımlar baz alınarak 2019 yılı için alımların yapılacağı tarihleri 2019 Haziran' dan itibaren düşünebiliriz. Öyle ki geçtiğimiz dönemlerde de ilanlar bu tarihler aralığında çıkmış, belirli periyotlara dağıtılmıştı. Ağustos - Eylül aylarının ardından Ekim - Kasım - Aralık ayları gibi süreçlerde bu alımlar dağıtılarak kamuoyu gündemine tekrar taşınabilir.

POMEM ADAYLARINA EĞİTİM DESTEĞİ

KUMLUCA Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Polis Mesleki Eğitim Merkezi (POMEM) sınavlarına hazırlanan adaylara eğitim desteği veriyor.

Kumluca ve çevre ilçelerden POMEM sınavlarına hazırlanan adaylar için Kumluca Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından verilen eğitim için Kumluca Belediyesi Spor Salonu'nda parkur kuruldu. Kurslar pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 15.00 ile 17.00 arasında veriliyor. Kurslara Kumluca, Finike ve Demre'den gelen öğrenciler katılıyor.

Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, "Bu kursları 2 yıldan beri belediyemiz bünyesinde düzenledik. Kurs verdiğimiz gençlerimizin sınavlarda başarılı olduğunu gördük. Gençlerimiz daha önce bu kursları almak için il merkezine ve başka şehirlere gidiyordu. Artık ilçemizdeki gençlere bu imkânları sağladık. Gençlerimize meslek edindirmede katkımız olacağını ümit ederek aynı kursları yine düzenledik. Sınavlara girecek gençlerimize başarılar diliyorum" dedi