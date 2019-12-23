24 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM 24 Aralık aktüel listesinde neler var?

23.12.2019 15:28 - Güncelleme: 23.12.2019 15:28

BİM 24 Aralık aktüel listesinde neler var? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. 24 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. Hızlıca tükenen aktüel ürünler uygun fiyat avantajı ile cazip fırsatlar sunuyor. Her hafta salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. BİM'de bu hafta; Toblerone Sütlü Çikolata 360 gr 19,90 TL'den, Çizmeci Time Fındık Kremalı Gofret Crepe 360 gr 8,95 TL'den, New Yorkers Bisküvi 150 gr 7,95 TL'den satışa çıkarılacak.

BİM 24 ARALIK AKTÜEL LİSTESİNDE NELER VAR?

BİM'de bu hafta; Toblerone Sütlü Çikolata 360 gr 19,90 TL'den, Çizmeci Time Fındık Kremalı Gofret Crepe 360 gr 8,95 TL'den, New Yorkers Bisküvi 150 gr 7,95 TL'den satışa çıkarılacak.

24 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA!