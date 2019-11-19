24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları burada! En güzel, en anlamlı, resimli Öğretmenler Günü mesajı sizlerle

24 Kasım Öğretmenler Günü için geri sayım başladı. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşiyor. Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de, "başöğretmen" olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi. Her yıl büyük bir coşku ile kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü bu yılda büyük coşku içinde kutlanacak. 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları burada. En güzel, en anlamlı, resimli Öğretmenler Günü mesajlarını sizler için derledik.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI BURADA!

“Her bilgiyi, doğruyu zihinlerimize sevgiyle ilmek ilmek işleyen, her zorlukta sabretmeyi öğreten biricik öğretmenim. Sizi tanıdığım için, hayatıma dokunduğunuz için çok şanslıyım. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…”

“Hayatımda kıymetli izler bırakan, her hatamda büyüklüğü ile beni derinden etkileyen bir öğretmenim var. İyi ki varsınız…”

“Güzel ülkemizin insanlarını özveri ile yetiştiren öğretmenlerimiz siz her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.”

Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler Günün kutlu olsun!

Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her türlü fedakarlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

Bizimle hayatı paylaşan; bize hayatı öğreten, birey olma çabasında yol gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.

Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. (Atatürk)

Dünyanın en kutsal vazifesini yapan tüm öğretmenlerimin öğretmenler gününü canı gönülden kutlar ellerinden öperim.

Başarılı nesiller yetiştiren kıymetli öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü kutlu olsun.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESİMLİ MESAJLAR