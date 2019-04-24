24 Nisan burç yorumları! Günlük burç yorumlarınızda bugün sizleri neler bekliyor?

Vatandaşlar 24 Nisan burç yorumlarını takip ediyor. Günlük burç yorumlarını düzenli takip eden vatandaşlar için 24 Nisan burç yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar, hayatlarında yaşanacak gelişmeleri önceden öğrenmek istiyorlar. Günlük burç yorumlarında insanlar aşk, sağlık ve işle ilgili gelişmeleri takip edebiliyor. 24 Nisan burç yorumları ile ilgili haberimizde tüm burçların günlük yorumlarını okuyabilirsiniz. İşte, 24 Nisan burç yorumları…

24 Nisan 2019 Çarşamba

KOÇ Burcu Yorumu:

İŞ: Karşınıza çıkan fırsatlar, sizin dinamizminizle bütünleşmeyi bekleyen gelişmeler. Biraz daha ayrıntıcı olun.

AŞK: Duygusal olarak içinize dönük bir gün yaşayabilirsiniz. Bunda onun davranışının da etkisi var.

SAĞLIK: Ani müdahale ettiğiniz konular yüzünden, başınız dertten kurtulmuyor. Dilinizi tutmayı öğrenin.

BOĞA Burcu Yorumu

İŞ: Onlarla beraber yürüttüğünüz iş konusunda, herkes fikrini söylerken, çekimser ve tutuk kalmayın. AŞK: Partnerinizin her anlattığı konuda, kafanızı takacak bir iki kelime bulmayı başarıyorsunuz. Yanlış bir bakış.

SAĞLIK: Boynunuzla ilgili problemler yaşamak istemiyorsanız, geceleri yattığınız yere özen göstermelisiniz.

İKİZLER Burcu Yorumu

İŞ: Kısa süreli işlerde başarılı oluyorsunuz da, uzun emek isteyen konularda ayni sabrı göstermede sıkıntı çekiyorsunuz.

AŞK: Sevdiğiniz kişi, bu ilişkinizde her şeyin yerine oturarak gelişmesinden yana. Oysa siz aceleci davranıyorsunuz.

SAĞLIK: Aynı anda birçok işi birlikte yapıyor olmanız, dikkatinizin dağılmasına neden oluyor.

YENGEÇ Burcu Yorumu

İŞ: Kafanızda yer eden ve sizi ciddi bir şekilde düşündüren konuda, utanılacak, sıkılanacak bir durum söz konusu değil

AŞK: Ona karşı hassas yapınız çok fazla etkilenici. Fakat siz de bazen ona karşı ağır sözler sarf ediyorsunuz

SAĞLIK: Sinir sisteminizi güçlü tutmalı ve olayları kafanızda gereğinden fazla büyütmemelisiniz.

ASLAN Burcu Yorumu

İŞ: Özellikle, dikkatlerin üzerinizde yoğunlaşmasını sağlayacak konularda, iç dünyanıza kimseyi almıyorsunuz.

AŞK: Partnerinizin size olan güveni sayesinde, ikna etme gibi bir sorun genellikle yaşamıyorsunuz. SAĞLIK: Değişen hava koşulları yüzünden, soğuk algınlıklarına karşı temkinli olmalı, önleminizi almalısınız.

BAŞAK Burcu Yorumu

İŞ: Yılmadan, yorulmadan mücadelenizi sürdüreceğiniz bir gün. Bu konuda da ne yapsanız haklısınız. AŞK: Birlikte ulaşmayı düşündüğünüz hedef konusunda daha fazla çekimser kalmayın. Bu sizi enerjik yapacak.

SAĞLIK: Eleştiriye tahammülünüz yok. Sinirlerinizin bozulmasını istemiyorsanız tartışmalardan uzak kalmalısınız.

TERAZİ Burcu Yorumu

İŞ: Sizin üzerinize kalan iş konusunda, her türlü beceriye sahipsiniz. Güvenmediğiniz kişiye gereksiniminiz yok.

AŞK: Sabah saatlerinden itibaren kendinize sürekli olarak, enerjik olmayı empoze etmeye çalışmalısınız.

SAĞLIK: Hareketsiz yaşamak sizi olumsuz etkiliyor. En kısa sürede spor yapmaya özen göstermelisiniz.

AKREP Burcu Yorumu

İŞ: Ne kadar fevri davranışınız varsa, bir o kadar da tecrübeniz var. Fakat bunları uygularken çevrenizi kırıp, dökmeyin.

AŞK: Sizi mutsuz eden sorun ne ise, konuyu onunla açıkça konuşun. İçinize attığınız sürece bu yüzünüze yansıyor.

SAĞLIK: Genital organlarınızla ilgili sorunlar yaşamak istemiyorsanız, periyodik bakımlarınızı ihmal etmemelisiniz.

YAY Burcu Yorumu:

İŞ: Aceleciliğinizin yanında bir o kadar da anlık geçişleriniz var. Bu iki özelliğiniz nedeniyle birçok noktayı atlıyorsunuz.

AŞK: Ona karşı konuşmalarınızda gerçekten her sözünüze dikkat etmelisiniz. Farkında olmadan, ağır şeyler söylüyorsunuz.

SAĞLIK: Hareketli yapınız daha fazla zorlamayın. Son günlerde aşırı çalışmaktan yorgun düştünüz.

OĞLAK Burcu Yorumu

İŞ: Her şeyiyle olumlu bir gündesiniz. Ruhsal durumunuzun da iyi olması nedeniyle ikili ilişkilerinizde sorun yok.

AŞK: Partnerinizi, davranışları konusunda etkiliyorsunuz. Hareketlerini size göre ayarlamaya çalışıyor. SAĞLIK: Bugün özellikle bel bölgenizi koruyun. Ağır kaldırmak sizin için uygun değil. Kendinizi zorlamamalısınız.

KOVA Burcu Yorumu

İŞ: İşinizin ayrıntıları ile ilgili olarak gelişmeler olabilir. Venüs ve Mars'tan olumlu etkileniyorsunuz. AŞK: Beraberce inatlaştığınız konuda, sizin düşünceleriniz daha akla yatkın ve maddi olarak daha uygun olabilir.

SAĞLIK: Neşeniz yerinizde. Çevrenizdeki kişilerle iyi iletişimler içinde olmanız yüzünüzü güldürüyor.

BALIK Burcu Yorumu

İŞ: Kesinlikle kara vermeniz bir gündesiniz. Hiçbir şekilde olayları akışına bırakmayın. Çekimser davranmayın.

AŞK: Daha ne kadar bu şekilde, olayları bastırarak yürüyebileceksiniz. Bu konuda ki açıklık her ikinizi de rahatlatacak.

SAĞLIK: Hayal kurmak için yanlış bir zaman. Bugün gerçekler sizi bekliyor. Dalgınlığınızı yenmelisiniz.

ASTROLOJİ NEDİR?

Astroloji hemen hemen insanlık tarihi kadar eski bir kehanet sistemidir. Her ne kadar son yüzyılda genel Astroloji anlayışı biraz değişmiş ve Astroloji'ye bilimsel bir görünüş verilmeye çalışılmışsa da Astroloji temelde bir kehanet, gelecekten haber verme sistemidir. Geniş anlamdaysa Astroloji insanın evren ve kozmik güçlerle olan ilişkilerini inceleyen, başarı ve başarısızlık oranlarını, hangi konularda şanslı, hangilerinde şanssız olduğunu anlamaya çalışan, hangi dönemlerde ne gibi kozmik etkiler altında kalarak, nelere uygun olduğunu araştıran bir sanattır ve bu sanat, Güneş Sistemi'mizdeki gezegenlerin, uydumuz Ay'ın, Güneş'in, Güneş Sistemi'mizin çevresinde bulunan takım yıldızlarının ya da başka bir ifadeyle burçların içindeki hareketlerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyerek çalışan bir sistemdir.