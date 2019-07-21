24 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğu! ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var? 24 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğu heyecanla tüm müşteriler tarafından merak ediliyor. ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Yoğun ilgi gören aktüel fırsatlar bu hafta yine sürprizlerle dolu. ŞOK market aktüel ürünleri yenilenerek raflardaki yerini alıyor. Uygun fiyatlı aktüel ürünler oldukça dikkat çekiyor. ŞOK market aktüel ürünler kataloğu güncel olarak yayınlanıyor. Her hafta cumartesi ve çarşamba günleri ŞOK markete yeni ürünler geliyor. ŞOK'ta bu hafta; çelik çay makinesi 99,90 TL’den, emaye kızartma tavası 27,90 TL’den, sevimli ördek 5,99 TL’den satışa çıkarılıyor. 24 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğu sizlerle...