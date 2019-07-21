28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6592
  • 6,3832
  • 258.285
  • 101849
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

24 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğu! ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?

24 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğu heyecanla tüm müşteriler tarafından merak ediliyor. ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Yoğun ilgi gören aktüel fırsatlar bu hafta yine sürprizlerle dolu. ŞOK market aktüel ürünleri yenilenerek raflardaki yerini alıyor. Uygun fiyatlı aktüel ürünler oldukça dikkat çekiyor. ŞOK market aktüel ürünler kataloğu güncel olarak yayınlanıyor. Her hafta cumartesi ve çarşamba günleri ŞOK markete yeni ürünler geliyor. ŞOK'ta bu hafta; çelik çay makinesi 99,90 TL’den, emaye kızartma tavası 27,90 TL’den, sevimli ördek 5,99 TL’den satışa çıkarılıyor. 24 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğu sizlerle...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

24 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğu tüm müşteriler tarafından heyecanla bekleniyor. ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı cevap buldu. Müşteriler tarafından yoğun ilgi gören aktüel ürünler güncel olarak takip ediliyor. ŞOK market aktüel ürünler kataloğu güncel olarak yayınlanıyor. ŞOK markete her hafta cumartesi ve çarşamba günleri yeni fırsat ürünleri geliyor. ŞOK markete bu hafta cumartesi günü elektrikli çelik çay makinesi 99,90 TL’den, emaye kızartma tavası 27,90 TL’den, sevimli ördek 5,99 TL’den satışa çıkarıldı. 24 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğu sizlerle... 
 
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?
ŞOK markette bu hafta cumartesi günü elektrikli çelik çay makinesi 99,90 TL’den, emaye kızartma tavası 27,90 TL’den, sevimli ördek 5,99 TL’den satışa sunuluyor. 
 
24 TEMMUZ ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! 

İran, düşürüldüğü iddia edilen İHA tarafından çekilen görüntüleri yayınladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İdlib'in sesini duyuran Enes Diyab, Rus saldırısında öldü

İdlib'in sesini duyuran Enes Diyab, Rus saldırısında öldü

Dünyaya ihraç ediliyor! İngiliz Kraliyet ailesinin gözdesi...

Dünyaya ihraç ediliyor! İngiliz Kraliyet ailesinin gözdesi...

'Kapıları açtığımızda hükümetleri 6 ay dayanamaz'

'Kapıları açtığımızda hükümetleri 6 ay dayanamaz'

Suudi Arabistan, İran'a ait petrol tankerini serbest bıraktı

Suudi Arabistan, İran'a ait petrol tankerini serbest bıraktı

Tarla sahibi önce şaşırdı, sonra duygulandı: Hakkınızı helal edin

Tarla sahibi önce şaşırdı, sonra duygulandı: Hakkınızı helal edin

Başkan Erdoğan'a hediye gelmişlerdi! İşte son halleri

Başkan Erdoğan'a hediye gelmişlerdi! İşte son halleri

Kalleş saldırının detayları ortaya çıktı!

Kalleş saldırının detayları ortaya çıktı!

İran'dan flaş açıklama: İngiliz gemisindeki 23 mürettebat...

İran'dan flaş açıklama: İngiliz gemisindeki 23 mürettebat...
 

POPÜLER HABERLER

İran tankere müdahale anının görüntülerini yayımladı

İran tankere müdahale anının görüntülerini yayımladı

Dünyanın en gelişmiş ZMA'sı Puma, el yaktı

Dünyanın en gelişmiş ZMA'sı Puma, el yaktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA