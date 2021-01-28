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Yaşam

245 saatlik görüntü tarandı, kablo hırsızı yakalandı

Bursa'da jandarma ekipleri, 5 ayrı kablo hırsızlığı olayına karışan Halil Öztürk'ü (57) 245 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek yakaladı.

DHA28 Ocak 2021 Perşembe 17:56 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 17:56
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Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Orhangazi ilçesi Üreğil Mahallesi’nde 5 ayrı haberleşme ve enerji nakil kablo hırsızlık olayı üzerine harekete geçti. Jandarma Suç Araştırma Timleri’nce (JASAT) oluşturulan özel ekip, şüphelinin yakalanması için 245 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Şüphelinin aracını tespit eden ekipler, takibe aldıkları aracı hırsızlık olayının yaşandığı bölgede durdurdu. Ekiplerin araçta yaptığı aramada, elektrik kablolarının kesilmesinde kullanılan malzemeler ele geçirilirken, isminin Halil Öztürk olduğu öğrenilen şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen Öztürk, ifadesinde beş ayrı hırsızlık suçunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil Öztürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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