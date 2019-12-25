25 Aralık Noel kutlama mesajları: Christmas ne zaman kutlanır, nedir?

25.12.2019 10:16 - Güncelleme: 25.12.2019 10:16

Christmas ne zaman kutlanır, nedir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. 25 Aralık Noel kutlama mesajları da bugünün en çok araştırılan konuları arasında. Hristiyan inancının bir parçası olan Noel, bir diğer adıyla Christmas kutlamaları bugün başlıyor. Noel Bayramı sık sık yılbaşı ile karıştırılıyor ancak ikisi aynı şey değil. Noel, İsa Peygamber'in doğum gününün kutlandığı Hristiyanlara özgü bir bayram. Yılbaşı ise belli bir dinin bayramı değil, birçok ülkede bir yılın bitip, diğerinin başlamasının kutlandığı geceye verilen ad. 25 Aralık Noel hakkında tüm detaylar haberimizde..

25 ARALIK NOEL KUTLAMA MESAJLARI:

Önümüzdeki yıl ve her zaman iyi sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Yeni Yılınız mutlu olsun!

Bu yıl senin yılın olacak, buna inanıyorum. Başta sağlık, mutluluk ve huzur, nice başarılar hep seninle olsun. Yeni

yılın kutlu olsun!

Yeni yılın sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Neşe dolu yıllar!

Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi Seneler!

Nerede yaşam varsa, orada umut da vardır. Yeni yılda tüm umutlar ve başarılar seninle olsun. Mutlu yıllar...

Yeni yıla nasıl girersen öyle geçermiş diyorlar. Ben de yeni yıla seni gülümseterek başlamak istedim. :) Yüzünden gülücükler hiç eksik olmasın.

Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!

CHRİSTMAS NE ZAMAN KUTLANIR?

Noel, her yıl 25 Aralık tarihinde kutlanan, İsa'nın doğumunun hatırlatıldığı Hristiyan bayramıdır.

CHRİSTMAS NEDİR?

Christmas da denilen Noel, Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milat Yortusu olarak da bilinir. Kutlandığı ülkelerde bayram olarak bilinen Noel, nüfusunun çoğunluğunu Hristiyanların oluşturduğu birçok ülkede resmi tatildir.