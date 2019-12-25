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Yaşam

25 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir reyting sıralaması

25 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir reyting sıralaması belli mi? gibi soruların yanıtları tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Atv'de Kuruluş Osman, Tv8'de yeni dizi Doğduğun Ev Kaderindir, Kanal D'de Afili Aşk, Star Tv'de Sefirin Kızı tekrar bölümleri ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin ardından zirvenin sahibi belli olacak. 25 Aralık reyting sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

25.12.2019  17:21 - Güncelleme: 25.12.2019  17:21
25 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir reyting sıralaması da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam Atv'de Kuruluş Osman, Tv8'de yeni dizi Doğduğun Ev Kaderindir, Kanal D'de Afili Aşk, Star Tv'de Sefirin Kızı tekrar bölümleri ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin ardından zirvenin sahibi belli olacak. 25 Aralık reyting sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler.. 
 
25 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 
25 Aralık reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 25 Aralık reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 
 
18 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI 
18 Aralık 2019 reyting sonuçlarına göre ATV'de ekrana gelen Kuruluş Osman zirveyi kaptı. Totalde Kuruluş Osman birinci ve Kuruluş Osman (Özet) ikinci oldu. 
 
AB grubunda da Kuruluş Osman zirvede yer aldı.
 
11 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI 
11 Aralık 2019 reyting sonuçlarına göre Totalde Kuruluş Osman birinci, Kuruluş Osman Özet ikinci ve Esra Erol'da dördüncü oldu. 

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