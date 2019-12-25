25 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir reyting sıralaması

25.12.2019 17:21 - Güncelleme: 25.12.2019 17:21

25 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir reyting sıralaması da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam Atv'de Kuruluş Osman, Tv8'de yeni dizi Doğduğun Ev Kaderindir, Kanal D'de Afili Aşk, Star Tv'de Sefirin Kızı tekrar bölümleri ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin ardından zirvenin sahibi belli olacak. 25 Aralık reyting sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

25 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Aralık reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 25 Aralık reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

18 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI

18 Aralık 2019 reyting sonuçlarına göre ATV'de ekrana gelen Kuruluş Osman zirveyi kaptı. Totalde Kuruluş Osman birinci ve Kuruluş Osman (Özet) ikinci oldu.

AB grubunda da Kuruluş Osman zirvede yer aldı.

11 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI

11 Aralık 2019 reyting sonuçlarına göre Totalde Kuruluş Osman birinci, Kuruluş Osman Özet ikinci ve Esra Erol'da dördüncü oldu.