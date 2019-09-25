25 Eylül reyting sonuçları: Sen Anlat Karadeniz, Kuzgun, Afili Aşk reyting sıralaması

25 Eylül reyting sonuçları belli mi? Sen Anlat Karadeniz, Kuzgun, Afili Aşk reyting sıralaması nasıl kim birinci? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam Atv'de Sen Anlat Karadeniz, Kanal D'de Afili Aşk, Star Tv'de Kuzgun, Show Tv'de Mucize ve Tv8'de MasterChef Türkiye Kolaj bölümü izleyicinin karşısına çıkacak. Yeni bölümlerin yayınlanmasının hemen ardından zirvenin sahibi belli olacak. 25 Eylül reyting sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

25 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Eylül reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 25 Eylül reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTA (18 EYLÜL) REYTİNG SONUÇLARI

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