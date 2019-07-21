25 Temmuz A101 aktüel ürünler listesinde neler var? A101 aktüel ürünler kataloğu yayında!

25 Temmuz A101 aktüel ürünler listesinde neler var? merak ediliyor. A101 aktüel ürünler kataloğu yayında. Birbirinden güzel ürünleri müşterilerine sunan A101'de birçok çeşit bulunuyor. Tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği A101'de ürünler herhafta perşembe günü yenileniyor. Bu hafta perşembe günü raflardaki yerini alacak olan aktüel ürünlerin yanı sıra Kurban Bayramı içinde hazırlık yapıldı. A101'de bu hafta kurbanlık satışı da yapılacak. En az 14 kg Karaman koç 1,195 TL'den, 7 ortalı en az 20 kg büyükbaş hissesi ise 1,345 TL'den satışa çıkarılıyor. 25 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu sizlerle...

25 TEMMUZ A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

A101'de bu hafta kurbanlık dışında; Samsung 4K UHD Led TV'nin fiyatı 4 bin 999 TL'den, HI-Level Led TV bin 1399 TL'den, SEG Vestel garantili 9 KG çamaşır makinesi bin 399 TL'den, Güral 85 parça yemek seti kredi kartına taksit imkanı ile bin 379 TL'den satışa sunulacak.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA!