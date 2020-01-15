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Yaşam

Kaynar suyun içine düşen çocuk hayatını kaybetti

Zonguldak Alaplı ilçesinde annesinin bulaşık yıkamak için kaynattığı sıcak su leğenine düşen 2,5 yaşındaki Merve Demirer hayatını kaybetti.

15.01.2020  14:38 - Güncelleme: 15.01.2020  14:38

Edinilen bilgilere göre, Zonguldak Alaplı İlçesi Yeşilyurt köyünde iki hafta önce sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bulaşık yıkamak için odun sobası üzerinde ısıttığı sıcak suyu yere indiren Anne Gönül Uçar (36), kısa süreliğine mutfağa gitti.  Bu sırada oda içerisinde bulunan 2,5 yaşındaki Merve Demirer dengesini kaybedip sıcak su dolu su leğenin içine düştü. 

Annesi oturma odasına geldiğinde Merve'yi leğenin içinde oturduğunu gördü. 

Annesi Merve'yi çocuk leğenin içinden aldıktan sonra çocuğun davranışları normal görünce elbiselerini değiştirdikten sonra bakımını yaptı.

Ertesi gün kahvaltıya kalkan anne ve baba küçük Merve'nin kahvaltıda fenalaştığını gördü. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ardından talihsiz bebeği Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradan Ereğli Devlet Hastanesine sevk edilen Merve Demirer yapılan müdahalenin ardından İstanbul'a sevk edildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Hayatını kaybeden küçük kız; geçen yılbaşı akşamı köyünde toprağa verildi. Babası Halil Demirer yaptığı açıklamada ise, "Böyle bir acıyı hiç bir aile başına gelmesin, Allah kimseye evlat acısı vermesin" dedi.

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