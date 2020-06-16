star.com.tr 16 Haziran 2020 Salı 17:41 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 17:49

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletine bağlı Mirzapur bölgesinde yaşayan 6 yaşındaki 'Kalia' adlı bir maymun, hayatının geri kalanında Kanpur Hayvanat Bahçesi'nde bir kafeste geçirmeye mahkum edildi.



Maymunun şu ana kadar 250 farklı olay nedeniyle şikayet edildiği bildiriliyor.

İŞTE KALİA'NIN HİKAYESİ...

Yerel medya ve sosyal medyaya da yansıyan bilgilere göre, Mirzapur'da yaşayan Kalia'nın sahibi, birkaç yıl önce öldü.

Sahibinin ölümünden sonra, kasabalının sürekli şiayet ettiği Kalia'nın, eski sahibi tarafından alkol bağımlısı haline getirildiği ve vejeteryan beslenmediği belirtildi.

Sahibinin ölümünden sonra alkol ve et aramaya başladı.

Günlük alkol dozunu alamayan Kalia, agresifleşerek başta kadın ve çocuklar olmak üzere çevredeki insanlara saldırdı. Kalia'nın 250 kadar saldırganlık olayı bildirildi.

Bu saldırılardan en kötüsü, ısırıkları sonucu küçük bir kızın ölmesi oldu...

Harekete geçen yetkililer, Kanpur'dan Mirzapur'a gitti. Kanpur Hayvanat Bahçesi'nde veteriner hekim olan Mohd. Nasir, Sputnik'e yaptığı açıklamada, bir dişinin bizi her gördüğünde onu uyararak kaçmasını sağladığını belirtti.

3 gün süren zorlu kovalamacanın ardından yakalanan maymun, hayatının geri kalanını bir kafeste geçirmek üzere hayvanat bahçesine getirildi.

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