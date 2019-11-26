26 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? EDHO, Kadın, Masterchef Türkiye reyting sıralaması 26 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? EDHO, Kadın, Masterchef Turkiye reyting sıralaması belli mi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam Atv'de Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kanal D'de yeni dizi Azize, Star Tv'de Çocuk, Fox Tv'de Kadın ve Tv8'de Masterchef Türkiye yapımları ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin ardından hangi yapımın birinci olduğu belli olacak. 26 Kasım reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.