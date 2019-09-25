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27 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! 27 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu yayında!

27 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu. BİM müşterileri tarafından büyük bir heyecanla beklenen aktüel ürünler yoğun ilgi görüyor. Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. Herhafta müşterilerine birbirinden cazip fırsatlı ürünler sunan BİM'de aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. BİM 27 Eylül Cuma kataloğunda; Xiaomi Redmi Go Cep Telefonu 599,00 TL'den, Cam Set Üstü Ocak 299,00 TL'den, Kumtel Mini Fırın 159,00 TL'den, Reebok Spor Saat 129,00 TL'den, Trax Kablosuz Bluetooth Kulaklık 39,00 TL'den ve Philips Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh 59,90 TL'den satışa çıkarılıyor. 27 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğuna gelin birlikte göz atalım...

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Bu hafta yayınlanan 27 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu. Herhafta müşterilerine birbirinden cazip fırsatlı ürünler sunan BİM'de aktüel ürünler yoğun ilgi görüyor. 27 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. BİM tüketicileri tarafından yoğun ilgi gören BİM aktüel ürünleri hızlıca tükeniyor. BİM'de bu hafta; Xiaomi Redmi Go Cep Telefonu 599,00 TL'den, Cam Set Üstü Ocak 299,00 TL'den, Kumtel Mini Fırın 159,00 TL'den, Reebok Spor Saat 129,00 TL'den, Trax Kablosuz Bluetooth Kulaklık 39,00 TL'den ve Philips Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh 59,90 TL'den satışa sunulacak. 
 
27 EYLÜL BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU SÜRPRİZLERLE DOLU! 
BİM'de bu hafta; Xiaomi Redmi Go Cep Telefonu 599,00 TL'den, Cam Set Üstü Ocak 299,00 TL'den, Kumtel Mini Fırın 159,00 TL'den, Reebok Spor Saat 129,00 TL'den, Trax Kablosuz Bluetooth Kulaklık 39,00 TL'den ve Philips Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh 59,90 TL'den raflardaki yerini alacak. 
 
27 EYLÜL CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! 

 
 

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