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27 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?

27 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında. ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm ŞOK market müşterileri tarafından merak ediliyor. Bu hafta ŞOK markette birbirinden indirimli ürünler raflardaki yerini alacak. Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı aktüel kataloğu yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler yoğun ilgi görüyor. ŞOK markette bu hafta; LG 43' Uydu Alıcılı Smart Led Tv 2.849 TL'den, Teba Dikey Süpürge 99,90 TL'den, Teba Saç Kurutma Makinesi 39,90 TL'den, 3+1 Basamaklı Merdiven 59,90 TL'den, Nano Ütü Masası 125 TL'den ve Alüminyum Kurutmalık 99,90 TL'den satışa sunulacak.

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ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm müşteriler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 27 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında. Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı aktüel kataloğ yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. Bu hafta ŞOK markette birbirinden indirimli ürünler raflardaki yerini alacak. ŞOK markette bu hafta; LG 43" Uydu Alıcılı Smart Led Tv 2.849 TL'den, Teba Dikey Süpürge 99,90 TL'den, Teba Saç Kurutma Makinesi 39,90 TL'den, 3+1 Basamaklı Merdiven 59,90 TL'den, Nano Ütü Masası 125 TL'den ve Alüminyum Kurutmalık 99,90 TL'den satışa çıkarılacak. 
 
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR? 
ŞOK markette bu hafta; LG 43" Uydu Alıcılı Smart Led Tv 2.849 TL'den, Teba Dikey Süpürge 99,90 TL'den, Teba Saç Kurutma Makinesi 39,90 TL'den, 3+1 Basamaklı Merdiven 59,90 TL'den, Nano Ütü Masası 125 TL'den ve Alüminyum Kurutmalık 99,90 TL'den satışa sunulacak. 
 
27 KASIM ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! 

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