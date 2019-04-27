27 Nisan ŞOK aktüel kataloğu tam liste! ŞOK aktüel 27 Nisan aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler var?

27 Nisan ŞOK aktüel kataloğu tam liste sizlerle! 27 Nisan 2019 ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta sonu birçok avantaj vatandaşları bekliyor. Her hafta birbirinden çeşitli ürünlerin yer aldığı listede, televizyon ve telefon fırsatları yer alırken birbirinden çeşitli araç aksesuarlarının yanında çeşitli yiyecek ürünleri de bulunmakta. AXEN 32" uydu alıcılı LED TV 899 TL, AXEN40" uydu alıcılı LED TV 1349 TL’den satılırken, Sinbo araç içi süpürge 44,90, Oto Minder 19,95’den satılıyor. ŞOK Market'te 27 Nisan aktüel kataloğunda 25 TL ve üzeri alışverişlerde Bahçıvan tost peyniri 10 TL iken, Çokokrem cam kavanoz 650 gr 11 TL’den satılıyor. İşte avantajlı fırsatların olduğu ŞOK 27 Nisan 2019 aktüel kataloğu...

ŞOK AKTÜEL 27 NİSAN 2019 KATALOĞU

ŞOK MARKET HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 5.700’ü aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz. Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz. 2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.