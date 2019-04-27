27 Nisan ŞOK aktüel kataloğu tam liste! ŞOK aktüel 27 Nisan aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler var?
27 Nisan ŞOK aktüel kataloğu tam liste yayında. Hafta sonunun gelmesiyle evlerindeki eksiklikleri gidermek için alışverişe çıkacak vatandaşları ŞOK’ta büyük avantajlar bekliyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta sonu da ŞOK kataloğu tam liste vatandaşlarla buluştu. Birbirinden çeşitli ürünlerin yer aldığı listede, televizyon ve telefon fırsatları yer alırken birbirinden çeşitli araç aksesuarlarının yanında çeşitli yiyecek ürünleri de bulunmakta. İşte haberimizin detayları...
27 Nisan ŞOK aktüel kataloğu tam liste sizlerle! 27 Nisan 2019 ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta sonu birçok avantaj vatandaşları bekliyor. Her hafta birbirinden çeşitli ürünlerin yer aldığı listede, televizyon ve telefon fırsatları yer alırken birbirinden çeşitli araç aksesuarlarının yanında çeşitli yiyecek ürünleri de bulunmakta. AXEN 32" uydu alıcılı LED TV 899 TL, AXEN40" uydu alıcılı LED TV 1349 TL’den satılırken, Sinbo araç içi süpürge 44,90, Oto Minder 19,95’den satılıyor. ŞOK Market'te 27 Nisan aktüel kataloğunda 25 TL ve üzeri alışverişlerde Bahçıvan tost peyniri 10 TL iken, Çokokrem cam kavanoz 650 gr 11 TL’den satılıyor. İşte avantajlı fırsatların olduğu ŞOK 27 Nisan 2019 aktüel kataloğu...
ŞOK AKTÜEL 27 NİSAN 2019 KATALOĞU
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