21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9413
  • 6,6288
  • 245.605
  • 94.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

27 Nisan ŞOK aktüel kataloğu tam liste! ŞOK aktüel 27 Nisan aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler var?

27 Nisan ŞOK aktüel kataloğu tam liste yayında. Hafta sonunun gelmesiyle evlerindeki eksiklikleri gidermek için alışverişe çıkacak vatandaşları ŞOK’ta büyük avantajlar bekliyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta sonu da ŞOK kataloğu tam liste vatandaşlarla buluştu. Birbirinden çeşitli ürünlerin yer aldığı listede, televizyon ve telefon fırsatları yer alırken birbirinden çeşitli araç aksesuarlarının yanında çeşitli yiyecek ürünleri de bulunmakta. İşte haberimizin detayları...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

27 Nisan ŞOK aktüel kataloğu tam liste sizlerle! 27 Nisan 2019 ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta sonu birçok avantaj vatandaşları bekliyor. Her hafta birbirinden çeşitli ürünlerin yer aldığı listede, televizyon ve telefon fırsatları yer alırken birbirinden çeşitli araç aksesuarlarının yanında çeşitli yiyecek ürünleri de bulunmakta. AXEN 32" uydu alıcılı LED TV 899 TL, AXEN40" uydu alıcılı LED TV 1349 TL’den satılırken, Sinbo araç içi süpürge 44,90, Oto Minder 19,95’den satılıyor. ŞOK Market'te 27 Nisan aktüel kataloğunda 25 TL ve üzeri alışverişlerde Bahçıvan tost peyniri 10 TL iken, Çokokrem cam kavanoz 650 gr 11 TL’den satılıyor. İşte avantajlı fırsatların olduğu ŞOK 27 Nisan 2019 aktüel kataloğu...

ŞOK AKTÜEL 27 NİSAN 2019 KATALOĞU

ŞOK MARKET HAKKINDA
 
Türkiye’nin 81 ilinde 5.700’ü aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz. Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz. 2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.

Havalimanında tepki çeken görüntü! Görevliye hakaretler yağdırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yüzde 70'i yerli... 'Derman' görücüye çıkıyor

Yüzde 70'i yerli... 'Derman' görücüye çıkıyor

Milyonları ilgilendiriyor: e-Devlet'ten öğrenilebilecek

Milyonları ilgilendiriyor: e-Devlet'ten öğrenilebilecek

Yoğurt nasıl oluyor da uzun süre ekşimeden kalıyor?

Yoğurt nasıl oluyor da uzun süre ekşimeden kalıyor?

AK Parti'den 'sandık görevlisi' açıklaması

AK Parti'den 'sandık görevlisi' açıklaması

'Terör örgütlerini temizlemek için hazırlanıyoruz'

'Terör örgütlerini temizlemek için hazırlanıyoruz'

'Bu davanın adamı olduğunu söyleyenler seçim sürecinde neredeydiler?'

'Bu davanın adamı olduğunu söyleyenler seçim sürecinde neredeydiler?'

Rus diplomat açıkladı: Rusların Osmanlı’ya ilgisi artıyor

Rus diplomat açıkladı: Rusların Osmanlı’ya ilgisi artıyor

Darbecilerin 'Başkan Erdoğan' yalanı telsiz kayıtlarında

Darbecilerin 'Başkan Erdoğan' yalanı telsiz kayıtlarında
 

POPÜLER HABERLER

Trump kürsüye çıkarken sahneye telefon fırlatıldı

Trump kürsüye çıkarken sahneye telefon fırlatıldı

Bir zamanlar eğlencenin durağıydı, şimdi ise...

Bir zamanlar eğlencenin durağıydı, şimdi ise...

Avrupalı askeri 'Türk miğferi' koruyor

Avrupalı askeri 'Türk miğferi' koruyor

'Ana Tanrıça Kibele' bulunmuştu, kazılar yeniden başlayacak...

'Ana Tanrıça Kibele' bulunmuştu, kazılar yeniden başlayacak...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA