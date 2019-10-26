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28 Ekim PTT çalışma saatleri nasıl? 28 Ekim Pazartesi PTT açık mı?

28 Ekim PTT çalışma saatleri nasıl? 28 Ekim Pazartesi PTT açık mı? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta milli bayram olarak kutlanıyor. Bayramda 28 Ekim’in tatil olup olmadığı hakkında araştırmalar gerçekleştirliyor. İşte konu hakkında tüm merak edilenler..

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Cumhuriyet Bayramı heyecanı şimdiden başladı. Vatandaşlar 28 Ekim PTT çalışma saatleri nasıl? 28 Ekim Pazartesi PTT açık mı? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayram olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. Peki, 28 Ekim tatil mi? İşte tüm merak edilenler.. 
 
 
28 EKİM PTT ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL? 
Resmi tatil günlerinde banka, PTT, noter ve eczane gibi yerler de kapalı oluyor. Yani devlet kurumları ile birlikte banka, PTT, noter ve eczaneler 28 Ekim Pazartesi günü öğleye kadar yarım gün hizmet verdikten sonra Çarşamba gününe kadar kapalı olacak. 
 

 
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ÖNEMİ 
Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.
 
 Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.
 
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.
 

MSB´den ´Mehmetçiğe selam´ için teşekkür klibi

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