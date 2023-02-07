28 saat sonra kurtarılan Arda'dan askere: Ben seni bir yerden tanıyorum

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binalarda enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ekipler, Osmaniye Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi'nde yıkılan 40 dairenin bulunduğu 10 katlı Bilge Sitesi enkazında 30 yaşındaki Kubilay isimli vatandaşa, yaklaşık 26 saat sonra ulaştı. Enkazdan çıkarılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

HATAY'DA YIKILAN BİNALARIN ENKAZINDAN 1'İ ÇOCUK 4 KİŞİ KURTARILDI



Sahil Güvenlik ve AFAD koordinasyonundaki GEA İnsani Yardım Arama Kurtarma Derneği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 5 katlı Reşit Apartmanı'nın enkazındaki Mehmet (23) ve kardeşi Hakan Yılmaz Çağan'a (10) saat 03.35 sularında ulaşıldı.

Ekipler, binanın çevresindeki 5 katlı Yalım Apartmanı'ndaki çalışmalarda 26 yaşındaki Kubilay Özer'e, Akgül Apartmanı'ndaki kurtarma çalışmasında da Nejla Baygül'e aynı saatlerde ulaştı. Vatandaşların da desteğiyle ambulanslara taşınan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

GAZİANTEP'TE YIKILAN BİNANIN ENKAZINDAN 28 SAAT SONRA 5 KİŞİ KURTARILDI



Fatih Sultan Mahallesi'ndeki 6 katlı Furkan Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından yaklaşık 28 saat sonra Döne Özkılıç ile çocukları Abdulkadir, Beyza ve Elif Özkılıç enkazdan kurtarıldı.

Ortam dinlemesinin ardından enkazın altında olduğu belirlenen Aysu Yılmaz, yaklaşık 29 saat sonra kurtarılarak çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.



Aile, bölgedeki sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bu arada, yıkılan binanın çevresinde bekleyen vatandaşlar enkaz altında kalan yakınlarından haber bekliyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA YIKILAN BİNANIN ENKAZINDAN 27 SAAT SONRA 1 KİŞİ KURTARILDI



Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bölgede olumsuz hava şartlarına rağmen gece boyu süren arama kurtarma çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla yoğun şekilde devam ediyor.

Çok sayıda binanın yıkıldığı Trabzon Caddesi'ndeki 7 katlı Anadolu Apartmanı'ndan seslerin gelmesi üzerine dün akşam saatlerinde arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 11 saatlik çalışma sonrası Rümeysa Yalçınkaya, depremden 27 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan Yalnıçkaya, kontrol amacıyla hastaneye sevk edildi.

DİYARBAKIR'DA YIKILAN BİNANIN ENKAZINDAN 28 SAAT SONRA BİR KADIN KURTARILDI



Depremden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binalar arasında yer alan merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki Sözel Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerin gece boyu süren çalışmaları sonucu enkaz altından, 28 saat sonra Merve Özgürdemir (27) kurtarıldı. Yaralı olarak enkazdan çıkarılan Özgürdemir, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İSKENDERUN'DA YIKILAN BİNANIN ENKAZINDA KALAN ANNE OĞUL KURTARILDI



Pınarbaşı Caddesi'ndeki bir binanın enkazında AFAD koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, Eyüpsultan Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri enkaz altında kalanlar olduğunu tespit etti.

Ekiplerin çalışması sonucu anne ve oğlu depremden saatler sonra yaralı çıkartıldı. Annenin isminin Feride, oğlunun adının Doruk olduğu öğrenildi. Bilinçleri açık olan iki kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

HATAY'DA ANNE VE BEBEĞİ DEPREMDEN 29 SAAT SONRA ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI

Antakya ilçesinin Odabaşı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'ndeki Zekiye Kırat Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma çalışması yürüten ekipler, yıkıntıların arasından ses geldiğini belirledi.



Ekiplerin ulaştığı Hülya Yılmaz ve 6 aylık bebeği Ayşe Vera, depremden 29 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

Anne Yılmaz ve bebeği tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ENKAZDAKİ YEĞENİNE 30 SAAT SONRA KAVUŞTU



Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binanın enkazı altında kalan 25 yaşındaki Onur Dobuoğlu, 30 saat kurtarıldı.



Arama çalışmaları sürerken, yıkılan 8 katlı bir binanın enkazından ses gelmesi üzerine ekipler bölgeye yoğunlaştı.

Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarıyla 25 yaşındaki Onur Dobuoğlu bulunduğu yerden yaralı çıkartıldı.

Ayağında ve kollarında kırıklar bulunan, sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Dobuoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yeğeninin 30 saat sonra enkazdan canlı kurtarılmasını gözyaşlarıyla izleyen Sefa Gedik de Onur Dobuoğlu'na kavuştuktan sonra kurtarma ekiplerine sarılarak sevincini paylaştı.

HATAY'DA DEPREMDEN 30 SAAT SONRA BİNA ENKAZLARINDAN 2 KADIN SAĞ ÇIKARILDI



Atatürk Caddesi'nde bir binanın enkazında AFAD koordinesinde İHH ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, enkaz altında kalanlar olduğunu tespit etti.

Ekiplerce yapılan çalışmada enkazdan saat 10.00 sıralarında Hatice Akgöl (85) yaralı çıkarıldı. Akgöl'ün eşinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Asi Nehri yakınında bulunan Cebrail Mahallesi'nde de bir binanın enkazında ekiplerce gerçekleştirilen çalışmada, ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralı kurtarıldı. Kadını enkazdan çıkaran komandonun gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.

Bölgede ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor

DİYARBAKIR'DA YIKILAN BİNANIN ENKAZINDAN YAKLAŞIK 31 SAAT SONRA 1 KADIN KURTARILDI



Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından, arama kurtarma çalışmaları sonucu yaklaşık 31 saat sonra 1 kadın yaralı olarak çıkarıldı.



Ekiplerin çalışmaları sonucu enkaz altından, yaklaşık 31 saat sonra Zeynep Ateşoğulları (35) kurtarıldı.

Yaralı olarak enkazdan çıkarılan kadın, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HATAY'DA ENKAZ ALTINDA KALAN 16 YAŞINDAKİ KIZ KURTARILDI



Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Hatay'da yıkılan bir binanın enkazı altında kalan genç kız kurtarıldı. Ortam dinlemesinin ardından enkazın altında olduğu belirlenen 16 yaşındaki Şevval Deniz, Kütahya Belediyesine bağlı itfaiye arama kurtarma ekibi tarafından, ilk depremden yaklaşık 22 saat sonra çıkartıldı.

Enkazdan kurtulunca ekiplere sarılıp ağlayan genç kız, hastaneye kaldırıldı.

28 SAAT SONRA KURTARILAN ARDA'DAN ASKERE: BEN SENİ BİR YERDEN TANIYORUM

Hatay'da Arda Bulut isimli bir çocuk, depremden 28 saat sonra enkaz altından yaralı olarak çıkarıldı. Kendisini kurtaran askerlerle sohbet eden çocuğun, "Ben seni bir yerden tanıyorum" sözleri herkesi duygulandırdı.

Bulut'un iki bacağının kırık olduğu belirtildi. AFAD ve sivil ekiplerin yanısıra, asker ve polisin bölgedeki arama kurtarma çalışması sürüyor.