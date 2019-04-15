28 yıl boyunca ağzında implant diye inşaat vidası taşımış

Rusya’ya bağlı Buryat Cumhuriyeti’nde 28 yıl önce ağzında ağrı olduğu şikayetiyle doktora başvuran hastaya dişlerinin neredeyse tümünün işlevsiz olduğu söylendi. Dişlerinin çoğu sökülen hastaya implant takıldı. Yıllar sonra tekrar doktora giden hasta büyük bir sağlık skandalıyla karşılaştı Yıllar önce başvurduğu diş hekiminin ağzına sanayi tipi vida taktığı ortaya çıktı. Hastanın çene kemiklerine monte edilen implantların titanyum implant değil sadece sanayilerde bulunabilen vidalardan olduğu anlaşıldı. Doktorlar durumu hastaya bildirerek ameliyat için onay aldı.

"BUGÜNE KADAR YAŞAMASI İMKANSIZ"

Doktorlar tarafından yapılan ameliyattan sonra hastanın dişlerindeki vidalar güçlükle çıkarılabildi. Hastanede müşahede altında tutulan hastanın ağzından çıkan vidaların fotoğrafı çekilerek basına servis edildi. Doktorlar ameliyattan sonra hastanenin kurumsal internet sitesinden yaptığı açıklamada, vidaların paslı olduğunu, damaklara tutturulan vidaların normal koşullarda çene kemiklerini eritmesi ve iltihaba sebep olarak ölüme bile yol açabileceğini ifade etti. Doktorlar, hastanın bugüne kadar bu vidalarla yaşamasının imkansız olduğunu savundu. Olayın üzerine polise haber verildiği, soruşturma açıldığı ve doktor öldüğü için işlem yapılamadığı öğrenildi.