29 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM marketin aktüel ürünleri tüketiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler har hafta yenileniyor. 29 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM'e bu hafta neler gelecek? gibi soruların yanıtları tüm BİM müşterileri tarafından merak ediliyor. Müşterilerine uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünler sunan BİM'de bu hafta yine birbirinden çeşitli ürünler raflardaki yerini alacak. BİM'e bu hafta; Siyah Zeytin İnci 1400 g 37,90 TL'den, Yeşil Çizik Zeytin İnci 1000 g 14,90 TL'den, Siyah Zeytin Marmarabirlik Sepet Seri 800 g 17,90 TL'den, Isıl İşlem Görmüş Sucuk Namet 2x180 g 14,90 TL'den ve Kavurma Tadıyla 250 g 14,90 TL'den satışa sunulacak.