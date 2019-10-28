29 Ekim ile ilgili şiir: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2, 3, 4, 5 kıtalık kısa ve uzun şiirler burada!
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yurt genelinde yaşanmaya devam ediyor. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. Yarın okullarda 29 Ekim kutlamaları gerçekleştirilecek. 29 Ekim töreninde şiir okuyacak olan öğrenciler 29 Ekim ile ilgili şiirleri araştırmaya başladılar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2, 3, 4, 5 kıtalık kısa ve uzun şiirler burada. En güzel ve en anlamlı 29 Ekim şiirlerini sizler için derledik..
29 Ekim ile ilgili şiirler Cumhuriyet Bayramı coşkusu ile araştırılmaya başlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2, 3, 4, 5 kıtalık kısa ve uzun şiirler haberimizin içerisinde yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
29 EKİM İLE İLGİLİ ŞİİR
Varol Sen Cumhuriyet
Kurdu Ata'm cumhuriyet
Bitti artık meşrutiyet
Özgür artık tüm millet
Varol sen Cumhuriyet!
Cumhuriyet, Cumhuriyet
Ne güzel şey hürriyet
Bu vatan sensiz olmaz
Varol sen Cumhuriyet!
Atatürk’ün İzinde (Birkan Soylu)
Cumhuriyetle gelen,
Günlerle güldük
Atatürk’ün izinde,
Mutluluğa yürüdük
Cumhuriyeti seven,
Her Türk’ü övdük
Atatürk’ün izinde,
Bir çığ gibi büyüdük
Cumhuriyet (İ.H. Talas)
Bilirmisin yavrum sen?
Ne acı günler gördük?
Cumhuriyetle geçen,
Günlerde ancak güldük.
Mutlu günler bizimdir
Acı yok artık Türk’e
Bugünü kuran kimdir ?
Saygı duy Atatürk’e.
Cumhuriyet (V. Ötüken)
Cumhuriyet kalbimde
Sönmeyen bir ateştir
Vatanımın ufkunda
Parlayan bir güneştir.
Ata’ nın armağanı
Yüce Cumhuriyeti
Korumak ödevimdir
Bu kutsal emaneti.
CUMHURİYET (B. Kemal Çağlar)
Gönül verdik,
Sana erdik.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Herkes sever,
Seni över.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Canımızdasın, Kanımızdasın.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.