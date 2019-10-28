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29 Ekim ile ilgili şiir: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2, 3, 4, 5 kıtalık kısa ve uzun şiirler burada!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yurt genelinde yaşanmaya devam ediyor. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. Yarın okullarda 29 Ekim kutlamaları gerçekleştirilecek. 29 Ekim töreninde şiir okuyacak olan öğrenciler 29 Ekim ile ilgili şiirleri araştırmaya başladılar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2, 3, 4, 5 kıtalık kısa ve uzun şiirler burada. En güzel ve en anlamlı 29 Ekim şiirlerini sizler için derledik..

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29 Ekim ile ilgili şiirler Cumhuriyet Bayramı coşkusu ile araştırılmaya başlandı.  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2, 3, 4, 5 kıtalık kısa ve uzun şiirler haberimizin içerisinde yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.  Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 
 
29 EKİM İLE İLGİLİ ŞİİR

 
Varol Sen Cumhuriyet
 
Kurdu Ata'm cumhuriyet
 
Bitti artık meşrutiyet
 
Özgür artık tüm millet
 
Varol sen Cumhuriyet!
 
 
 
Cumhuriyet, Cumhuriyet
 
Ne güzel şey hürriyet
 
Bu vatan sensiz olmaz
 
Varol sen Cumhuriyet!
 
 
 
Atatürk’ün İzinde (Birkan Soylu)
 
Cumhuriyetle gelen,
 
Günlerle güldük
 
Atatürk’ün izinde,
 
Mutluluğa yürüdük
 
 
 
Cumhuriyeti seven,
 
Her Türk’ü övdük
 
Atatürk’ün izinde,
 
Bir çığ gibi büyüdük
 
 
 
Cumhuriyet (İ.H. Talas)
 
Bilirmisin yavrum sen?
 
Ne acı günler gördük?
 
 
Cumhuriyetle geçen,
 
Günlerde ancak güldük.
 
 
 
Mutlu günler bizimdir
 
Acı yok artık Türk’e
 
Bugünü kuran kimdir ?
 
Saygı duy Atatürk’e.
 
 

 
 
Cumhuriyet (V. Ötüken)
 
Cumhuriyet kalbimde
 
Sönmeyen bir ateştir
 
Vatanımın ufkunda
 
Parlayan bir güneştir.
 
 
 
Ata’ nın armağanı
 
Yüce Cumhuriyeti
 
Korumak ödevimdir
 
Bu kutsal emaneti.
 
 
 
CUMHURİYET (B. Kemal Çağlar)
 
Gönül verdik,
 
Sana erdik.
 
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
 
Herkes sever,
 
Seni över.
 
 
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
 
Canımızdasın, Kanımızdasın.
 
Ey hürriyet, Cumhuriyet.

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