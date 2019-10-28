29 Ekim ile ilgili şiir: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2, 3, 4, 5 kıtalık kısa ve uzun şiirler burada! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yurt genelinde yaşanmaya devam ediyor. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. Yarın okullarda 29 Ekim kutlamaları gerçekleştirilecek. 29 Ekim töreninde şiir okuyacak olan öğrenciler 29 Ekim ile ilgili şiirleri araştırmaya başladılar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2, 3, 4, 5 kıtalık kısa ve uzun şiirler burada. En güzel ve en anlamlı 29 Ekim şiirlerini sizler için derledik..