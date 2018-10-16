29 Ekim resmi tatil mi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil olacak mı hangi güne denk geliyor? Vatandaşlar bu sene 29 Ekim resmi tatil mi sorusuna internetten yanıt arıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na iki haftadan kısa bir süre kaldı. Cumhuriyetimizin 95. yılını kutlayacağımız bu kutlu gün öncesi vatandaşlarımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil mi sorusunun cevabını arıyor. Heyecanla beklenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kesinleşti mi? Peki Cumhuriyetin kuruluşunun 95. yıl dönümü kapsamında 29 Ekim resmi tatil mi olacak? Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. 1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devletinin bayramı ilan edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ? HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekim bu sene Pazartesi gününe denk geliyor. Pazartesi günü tüm kamu kuruluşlarında tam gün tatil kabul edilmektedir. 29 Ekim'de kargo ve bankalar çalışmamaktadır.

29 Ekim hangi güne denk geliyor?

628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlamıştır. 2018 yılı itibariyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı pazartesi gününe denk geliyor.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÜÇ GÜN TATİL Mİ?

2018 yılı itibariyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı pazartesi gününe denk geliyor. Yani 27 Ekim Cumartesi 28 Ekim Pazar gününü birleştirenler toplamda üç gün boyunca tatil yapabilecek. Bununla birlikte 26 Ekim cuma günü yıllık izininden kullananlar toplamda dört gün tatil yapabilecek.

PTT Kargo, özel kargo şirketleri, bankalar, vergi daireleri, okullar, nüfus müdürlükleri kısacası tüm kamu kurumları kapalı olacak ve işlemlerini halletmek isteyenler 30 Ekim salı günü halledebilecek. Yapılan açıklamaya göre eczaneler nöbetçi usulü çalışmaya devam edecek.

29 EKİM NEDİR? NEDEN KUTLANIR?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanmaktadır.

1924 yılında ise cumhuriyetin ilanı şenliklerle kutlanmıştır. 2 Şubat 1925'te, Hariciye Vekaleti'nce (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerilmiştir. Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelenmiş ve 18 Nisan'da karara bağlanmıştır.

19 Nisan'da ise teklif TBMM tarafından kabul edilmiştir. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlamıştır.

29 EKİM PAZARTESİ BANKALAR PTT SAĞLIK OCAĞI ÇALIŞIYOR MU AÇIK MI KAPALI MI?

Bankaların havale bölümleri çalışırken eft ve çek senet tahsilatı yapılamıyor. Hastanelerin sadece acil bölümleri hasta kabul ediyor. Özel sekör de ise kurumsal firmalar tatil yaparken küçük ölçekli firmalar da çalışma oluyor.

Okullar da ise merasime katılacak öğrenciler harici olanlar tatil yapmış olacak.

EN GÜZEL 29 EKİM ŞİİRLERİ

29 EKİM 2018 CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ

Ağaçlar bezensin, dallar süslensin .

Bahçeler donansın, güller süslensin .

Ata'nın açtığı yollar süslensin .

Yurdumun en büyük bayramı bugün .

Yurt için savaşmak bir şanlı düğün ,

Yaşamak duygusu her şeyden üstün ,

İstiklal sevdası ufkumuzda gün ,

Yurdumun en büyük bayramı bugün .

Tarihe sığmayan şanlar Türk'ündür .

Ölümden korkmayan canlar Türk'ündür .

Bayrağı renk veren kanlar Türk'ündür ,

Yurdumun en büyük bayramı bugün .

Ata'mız her zaman kalbimizde hız ,

Ülkümüz uğrunda ölmek ahtımız ,

Şölenler kurulsun, içilsin kımız .

Yurdumun en büyük bayramı bugün .

Kanım toprağa katanımız var ,

Bayrağın altında yatanımız var ,

Destanlar kaynağı vatanımız var ,

Yurdumun en büyük bayramı bugün.

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Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel şey hürriyet

Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!

Gazimin sen en büyük yadigarısın bana

Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!

Dalgalansın her tarafta şanlı Türk'ün bayrağı

Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı!

Bu vatan hiç sensiz olmaz, ey güzel cumhuriyet

Milletim öyle demiştir ; ya ölüm, ya hürriyet!

Cumhuriyet

Kan akıttık can verdik,öyle kavuştuk sana

Adın bile veriyor bahtiyarlık insana

Seviyoruz biz seni canımızdan ileri

Atamıza söz verdik,dönmeyeceğiz geri

Eğer birgün uğruna gerekkirse canımız

Damarımızda saklıdır,senin için kanımız

Yaşamak için ölmek davasıdır HÜRRİYET

Yüzbinlerce şehidin adıdır CUMHURİYET…

AKDENİZ'E DOĞRU

Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,

Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti...

Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle,

Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.

"Hedef Akdeniz, asker!" diyen parmağa koştuk...

Zafer bahçelerinden gül koparmağa koştuk...

Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,

Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız.

Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa

Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa.

Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle,

Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.

Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,

Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti...

CUMHURİYET

Türk milleti savaştı

Yüce istiklâl için,

Sonunda temelini

Attı Cumhuriyetin.

Atamızın yolunda

Her zorluğu aşarız,

Biz sağlam Türk gençleri,

Neş'e ile coşarız.

Bin dokuz yüz yirmi üç

Yirmi Dokuz Ekimde,

Şan ve şeref içinde

Erdik Cumhuriyete.

Var olsun Cumhuriyet

Yaşasın Türk Milleti,

Bizler yaşatacağız

Şanlı Cumhuriyeti.

Hep bir yürek olalım,

Unutmadan yarını,

Kutlu olsun herkese,

Cumhuriyet Bayramı.

OLMASAYDI CUMHURİYET

Olmasaydı cumhuriyet,

Ne yapardı bu millet.

Özgürlüğün tadında,

Hayat olmazdı elbet.

Duysun bütün dünya

Bu mutlu günümüzde,

Sen rahat uyu atam

Gençlik senin izinde.

YA ÖLÜM YA HÜRRİYET!

Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel şey hürriyet

Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!

Gazimin sen en büyük yadigarısın bana

Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!

Dalgalansın her tarafta şanlı Türk'ün bayrağı

Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı!

Bu vatan hiç sensiz olmaz, ey güzel cumhuriyet

Milletim öyle demiştir ; ya ölüm, ya hürriyet!

DİLARA ÇAKIR

Gönül verdik,

Sana erdik.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Herkes sever,

Seni över.

YAŞASIN ULUSUMUZ

Biz bu yurdun eti,kemiği,

Kolay kazanmadık Cumhuriyeti.

Liderimiz Atatürk ve ordusu,

Yoktu hiçbirinin korkusu.

Günler,aylar,yıllar

Ne fark eder onlara

Durmadan yıkılmadan

Savaştılar hiç korkusuz

Şanlı büyük ordumuz,

Duydu bütün ulus.

O gün bugündür kutlanır,

Yaşasın 29 Ekim yaşasın Ulusumuz!..

4 KITALIK 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRİ

Coşkunuz, sevinçliyiz.

Ayrı, gayrı değiliz,

Bütün Türkler hep biriz,

Yaşasın cumhuriyet.

Dünyaya şeref saldık,

Nice ülkeler aldık,

Alnı lekesiz kaldık,

Yaşasın cumhuriyet.

Atatürk kalbimizde,

Yürürüz her gün biz de

Onun çizdiği izde,

Yaşasın cumhuriyet.

Türk, askerdir doğuştan;

Hoşlanırız boğuştan,

Bize anadır vatan,

Yaşasın cumhuriyet...

Yaşasın vatan ana,

Bağlıyız candan ona,

Ne mutlu Türk olana,

Yaşasın cumhuriyet.

Rakım ÇAPALA

5 KITALIK 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRİ

Yeni bir devlet kuruldu,

Herkes sevinç içinde

Kutluyorlar bayramı,

Herkes coşku içinde.

29 Ekim diye,

Herkes sevinç içinde

Bugün bayram var diye,

Herkes coşku içinde.

Çocuklar eğleniyor,

Herkes sevinç içinde

İnsanlar balkona çıkıyor

Herkes coşku içinde.

Yürüyorlar ileri,

Herkes sevinç içinde

Her yüzde bir gülücük,

Herkes coşku içinde.

Okullar süsleniyor,

Herkes sevimç içinde

Bayramları kutlanıyor,

Herkes coşku içinde.

6 KITALIK 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRİ

Tarihin yücesine,

Erdiği gün bugün.

Hürriyet bahçesine,

Girildiği gün bugün.

Koşarak kutlu izden,

İlk hedef Akdeniz"den,

Sonsuz emele tezden,

Varıldığı gün bugün.

Ünlüsü bayramların,

Şereflerin şanların,

Uğrunca ne canların,

Verildiği gün bugün.

Alın açık, yüzler ak,

Aydın artık her şafak,

Kalplerin bayrak bayrak,

Gerildiği gün bugün.

Sonucu kara bahtın,

Devrilen tacın, tahtın,

Sultanın, saltanatın,

Yerildiği gün bugün.

Kutlu olsun ey millet,

Canımız Cumhuriyet,

Zaferin demet demet,

Derildiği gün bugün...

M. İhsan BULUR

7 KITALIK 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRİ

Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,

Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti…

Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle,

Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.

"Hedef Akdeniz, asker!" diyen parmağa koştuk…

Zafer bahçelerinden gül koparmağa koştuk…

Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,

Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız.

Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa

Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa.

Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle,

Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.

Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,

Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti…

Ömer Bedrettin UŞAKLI

8 KITALIK 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRİ

Yaşanmıştı önünde altı asır zorluk,

Yıkıldı bir kavak gibi büyük imparatorluk.

Yankılandı her tarafında vatanın

İşitince sevindi Türkler varlığını "Ata"nın.

Bağırdı kadın, erkek; savaşımız var, savaşımız!

"İndirilemez ay-yıldızlı bayrağımız",

Herkes çareler aradı kendi yolunda

Tek bir çözüm vardı; savaşmak vatan uğruna!

Döndü bulutlar yurtta yağmura,

Can verdi yıkılan kavağım vatan yolunda

Kökü sağlamdı, dallarında yaprak,

Kavağın canlanması, çınlattı; Batı'ya kulak!

Çektiler Mehmetçikler kılıçları kınından

Kahramanca çarpıştılar, Kurtuluş Savaşı'nda

Artık geri dönülmez bir parola;

İstiklâl, cumhuriyet ve hürriyet yolunda!

Köküdür kavağımın cumhuriyet,

Dallarında istiklâl ve hürriyet.

Artık hiç eksik olmaz kavağımda;

Türk genci var oldukça yurdumda!

Güvenmiştir Atatürk Türk gencine;

Yücelt, koru, sahip çık vatanına diye

Asla terk etme cumhuriyeti;

Türk genci korumalı hürriyetini!

Atasını seven gençler

Filizlenmeli yurdumda

İhtilal çıktığı anda,

Koş, hiç düşünmeden vatan yoluna!

Türk genci şehitlerini anmalı

Gazilerine yardımda bulunmalı

Tarihi hatırlamalı, bundan ders çıkarıp,

Türk istiklâl ve cumhuriyetini sonsuza dek hatırlamalı!

Canan AYHAN