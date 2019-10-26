29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim'de otobüs, metro, metrobüs, bedava mı?
29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim'de otobüs, metro, metrobüs, bedava mı? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yılda tüm yurtta büyük bir coşku içinde kutlanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yılını görkemli törenlerle kutlamaya hazırlanan İBB, bu milli bayramda toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vermesini kararlaştırdı. İşte konu hakkında tüm detaylar..
29 Ekim heyecanı şimdiden başladı. 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim'de otobüs, metro, metrobüs, bedava mı? gibi soruların yanıtları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi bu yılda tüm yurtta büyük bir coşku içinde kutlanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yılını görkemli törenlerle kutlamaya hazırlanan İBB, bu milli bayramda toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vermesini kararlaştırdı.
29 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yılını görkemli törenlerle kutlamaya hazırlanan İBB, bu milli bayramda toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vermesini kararlaştırdı.
29 EKİM'DE OTOBÜS, METRO, METROBÜS, BEDAVA MI?
Ekim ayı toplantılarının ikinci birleşimini Saraçhane belediye binasında gerçekleştiren İBB Meclisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İstanbul’daki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesini onayladı. Karar meclis üyelerinin oy birliğiyle alındı.
Yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek. Ücret bedellerinin tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinden karşılanacak.
Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul’un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.
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