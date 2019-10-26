29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim'de otobüs, metro, metrobüs, bedava mı? 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim'de otobüs, metro, metrobüs, bedava mı? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yılda tüm yurtta büyük bir coşku içinde kutlanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yılını görkemli törenlerle kutlamaya hazırlanan İBB, bu milli bayramda toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vermesini kararlaştırdı. İşte konu hakkında tüm detaylar..