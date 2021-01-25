3 araç birbirine girdi, bir kişi öldü

DHA 25 Ocak 2021 Pazartesi 16:02 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 16:02

Kaza, saat 13.45 sıralarında, Keşan-Gelibolu karayolu üzerindeki Destek Kıtaları Kavşağı'nda meydana geldi. Keşan'dan, Gelibolu yönüne giden E.E. (21) yönetimindeki 22 LA 022 çekici ve 26 ACH 824 dorse plakalı süt tankeri, Destek Kıtaları Kavşağı alt geçidine geldiği sırada aynı yönde seyreden Ahmet Özdöl idaresindeki 22 RF 796 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta önünde giden E.İ. (61) yönetimindeki 59 LR 878 plakalı cipe çarptı.

Kazada, 22 RF 796 plakalı otomobilin sürücüsü Özdöl, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Özdöl, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Özdöl'ün cenazesi, otopsi için morga konuldu. Polis, diğer sürücüler E.E. ve E.İ.'yi ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Kaza nedeniyle Keşan'dan, Gelibolu istikametine yaklaşık 1 saat kapanan alt geçit, polis ile savcının incelemesi ve araçların yoldan kaldırılmasıyla trafiğe açıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.