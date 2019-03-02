3 aylar 2019 ne zaman? 3 aylar takvimi başlangıcı hangi gün?
3 aylar takvimi 2019 başlangıcı ne zaman? Bin yapılacak ibadetlerden, dualardan daha çok sevap kazandıran günlerin yer aldığı Müslümanlar için anlam ve önemi büyük mübarek 3 ayların başlamasına sayılı günler kaldı. Bu nedenle de Ramazan ayının başlayacağı gün yoğun şekilde aranıyor. 1 ay boyunca oruç tutulacak, teravi namazı kılınacak, dua edilip iftarlar verilecek. Sonrasında ise Ramazan Bayramı başlayacak. Peki, 3 aylar takvimi başlangıcı hangi gün? Peki, Regaip Kandili ne zaman? Üç aylar ne zaman? İşte Diyanet dini günler takvimi 2019…
Onbir Ayın Sultanı olarak bilinen ve İslam aleminin büyük kıymet verdiği Ramazan ayı üç ayların sonuncusudur. Ramazan ayının başlayacağı tarih de yoğun şekilde aranıyor. Regaip Kandili için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Binlerce kişi Regaip Kandili'nin ne zaman olduğunu araştırıyor. Üç ayların başlangıcından önceki Perşembe akşamı olan Regaip Kandili faziletleri ile İslam alemi için büyük bir öneme sahip. Duaların kabul olduğu, bolca ibadet yapılan Regaip Kandili, üç ayların başlangıcı olmasıyla da ayrıca önem taşıyor. Peki, Regaip Kandili ne zaman? Üç aylar ne zaman?
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2019 yılı dini günler takvimine göre; Regaip Kandili 7 Mart Perşembe gününe denk geliyor. Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan Regaip Kandili'nin faziletlerinden istifade etek için bolca ibadet edilecek. 8 Mart Cuma günü ise Recep ayının ilk günü ile üç aylar başlayacak.
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RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
Ramazan ayı üç ayların sonuncusudur. Mübarek Ramazan ayının başlayacağı tarih 6 Mayıs 2019. 3 Haziran akşamı açılacak son oruç ile mübarek Ramazan ayı sona erecek. 4 Haziran'da ise Ramazan Bayramı başlayacak.
2019 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?
7 Mart 2019 Perşembe günü Regaib Kandili.
2 Nisan 2019 Cuma günü Miraç Kandili.
19 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.
8 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.
8 Mart 2018 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcıdır.
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