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3 aylar 2019 ne zaman? 3 aylar takvimi başlangıcı hangi gün?

3 aylar takvimi 2019 başlangıcı ne zaman? Bin yapılacak ibadetlerden, dualardan daha çok sevap kazandıran günlerin yer aldığı Müslümanlar için anlam ve önemi büyük mübarek 3 ayların başlamasına sayılı günler kaldı. Bu nedenle de Ramazan ayının başlayacağı gün yoğun şekilde aranıyor. 1 ay boyunca oruç tutulacak, teravi namazı kılınacak, dua edilip iftarlar verilecek. Sonrasında ise Ramazan Bayramı başlayacak. Peki, 3 aylar takvimi başlangıcı hangi gün? Peki, Regaip Kandili ne zaman? Üç aylar ne zaman? İşte Diyanet dini günler takvimi 2019…

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Onbir Ayın Sultanı olarak bilinen ve İslam aleminin büyük kıymet verdiği Ramazan ayı üç ayların sonuncusudur. Ramazan ayının başlayacağı tarih de yoğun şekilde aranıyor. Regaip Kandili için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Binlerce kişi Regaip Kandili'nin ne zaman olduğunu araştırıyor. Üç ayların başlangıcından önceki Perşembe akşamı olan Regaip Kandili faziletleri ile İslam alemi için büyük bir öneme sahip. Duaların kabul olduğu, bolca ibadet yapılan Regaip Kandili, üç ayların başlangıcı olmasıyla da ayrıca önem taşıyor. Peki, Regaip Kandili ne zaman? Üç aylar ne zaman?

 

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

 

2019 yılı dini günler takvimine göre; Regaip Kandili 7 Mart Perşembe gününe denk geliyor. Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan Regaip Kandili'nin faziletlerinden istifade etek için bolca ibadet edilecek. 8 Mart Cuma günü ise Recep ayının ilk günü ile üç aylar başlayacak.

 

DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2019 İÇİN TIKLAYINIZ

 

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

 

Ramazan ayı üç ayların sonuncusudur. Mübarek Ramazan ayının başlayacağı tarih 6 Mayıs 2019. 3 Haziran akşamı açılacak son oruç ile mübarek Ramazan ayı sona erecek. 4 Haziran'da ise Ramazan Bayramı başlayacak.

 

2019 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

 

7 Mart 2019 Perşembe günü Regaib Kandili.

 

2 Nisan 2019 Cuma günü Miraç Kandili.

 

19 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.

 

8 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.

 

8 Mart 2018 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcıdır.

 

İşte üç ayların faziletleri ve ibadetleri;
 
Recep ayının fazileti iyilik ayı : Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.
 
Recep ayında tutulacak oruçlar :
 
İbn Abbas; Efendimizin bu ayda çok oruç tuttuğunu ifade ediyor. Hatta orucu hiç bırakmayacak zannederdik der. Bazen de Recep ayında oruca o kadar ara verirdi ki hiç tutmayacak zannederdik. (Müslim) Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle haber verirdi:
"Allah'ım Recep, Şaban'ı bize mübarek eyle, bizi Ramazan'a ulaştır.' (Ahmed, Müsned) Bu gece (Regaip gecesinin gündüzü) oruç tutana birçok sevap haberi verilmiştir.
 
Üç ayları karşılama orucu nasıl ne zaman tutulmalı :
 
Perşembe ve cumayı beraber tutmak uygun olur. Sadece bir gün oruç tutma imkânımız varsa, sadece perşembeyi tutabiliriz. İmam Kurtubi'ye göre gece önce, gündüz sonra gelir. Bu durumda alışkanlık haline getirilmedikçe cuma günü de Kandil için oruç tutulabilir. Hz. Nuh'un Recep ayında gemiye bindiği ve bu günü oruçla geçirdiği rivayetleri vardır.
 
 

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