1 Mart 2022 Salı 11:39 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 11:39

Cemre ne zaman toprağa düşer? sorusunun cevabı, Mart ayının gelmesiyle birlikte merak konusu oldu. Ateş, ve kor anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. Peki 3. Cemre ne zaman düşecek? Cemre ne zaman toprağa düşer? İşte Cemre düşme tarihleri 2022

Cemrelerin düşmeye başlamasıyla birlikte baharın yaklaştığı anlaşılır. İlkbaharın ve nevruz bayramının habercisi cemrelerin ilki ve ikincisi Şubat ayında düştü. Gözler şimdi 3. cemrenin düşeceği tarihe çevrildi. Peki 3. cemre ne zaman düşecek? İşte detaylar...

3. CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Cemrenin birincisi Şubat ayının 19-20'sinde havaya, ikincisi Şubat'ın 26-27'sinde suya düştü. Üçüncü cemre ise Mart ayının 5-6'sında toprağa düşecek. Üçüncü cemrenin düşmesiyle artık baharın kapısı iyice aralanmış olacak.

CEMRE NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre cemre, 'Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi' demektir. Ateş, ve kor anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. Cemre düşmesi, bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

Cemre düşmesi hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.