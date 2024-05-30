3 çocuğunu canice katleden babanın ifadesi ortaya çıktı!

Nilüfer ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi Bağlar Sokak'ta dün 4 katlı apartmanın bodrum katında oturan, evlerde boyacılık yapan Metin Kılıç, kızları Zeynep ve Aslı Kılıç'ı bıçaklayarak, oğlu Muhammet Ali Kılıç'ı ise boğarak öldürdü. Eşi G.K.'nin bir yıl önce psikolojik sorunları olduğu belirtilen Murat Kılıç'ı terk edip, 3 çocuğuyla birlikte Erzurum'a ailesinin yanına gittiği ifade edildi.

Murat Kılıç'ın polisteki ifadesinde, "Eşim beni terk ettikten sonra bir süre yalnız yaşadım. Bir ay önce Erzurum'a gidip çocuklarımı alarak Bursa'ya döndüm. Bazı günler kızlarım ve oğlumu Yavuz Selim Mahallesi'nde oturan anneme teslim ediyordum. Salı günü de çocuklarımı yine anneme bıraktım. Çarşamba günü aldım. Evimizde, simit, poğaça alarak kahvaltı yapıyorduk. Masanın üzerinde duran bıçağı görünce içime bir şeyler oldu. Sonra, kızlarımı rastgele bıçaklayarak öldürdüm. Oğlumu ise boğdum. Kendime zarar verecektim. Bunu başaramadım. Sonra, polise giderek teslim olmaya karar verdim. Öyle de yaptım" dediği öğrenildi.

GERİYE PENCEREYE ASILAN KIYAFETLER KALDI



Cenazeleri Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan kardeşlere otopsi yapıldı. Zeynep ve Aslı Kılıç'ın vücudunda çok sayıda bıçak darbesi tespit edildi. Babaları tarafından öldürülen üç kardeşten geriye, ölmeden önce yıkayıp evlerinin penceresine astıkları kıyafetleri kaldı.

Murat Kılıç'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.