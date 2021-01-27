İSTANBUL 8°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2021 Çarşamba / 13 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3879
  • EURO
    8,9561
  • ALTIN
    437.405
  • BIST100
    1499.7
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • 3 ildeki tapu dolandırıcılığı baskınında 16 şüpheli gözaltına alındı
Yaşam

3 ildeki tapu dolandırıcılığı baskınında 16 şüpheli gözaltına alındı

Bursa merkezli 3 ildeki tapu dolandırıcılığı operasyonunda, aralarında 1 tapu memurunun da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda tapu senedi, başka kişiler adına nüfus kayıt örnekleri ve tapu kaydı sorguları ele geçirildi.

AA27 Ocak 2021 Çarşamba 15:27 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 15:27
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Bursa'da yaşayan A.B, (80) Osmangazi ilçesindeki bir arsasını satılığa çıkardı.

Satıcı ile arsayı satın almak için irtibata geçen şüpheliler, A.B'nin yaşlılığından da faydalanarak çeşitli yöntemlerle ona ait 6 arsa için satış vekaletnamesi çıkardı.

Söz konusu arazileri kısa süre içinde satan zanlılar bu yolla 20 milyon lira haksız kazanç elde etti.

Dolandırıldığını anlayan A.B'nin şikayeti üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Bursa, Balıkesir ve Konya'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, M.Y, V.A, B.B.A, S.G, Ö.G, A.O.S, M.Ö, R.G, H.B, M.K, E.D, E.C.D, M.İ, Ö.K, Ö.F.D. ve S.K'yi gözaltına aldı.

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda tapu senedi, başka kişiler adına nüfus kayıt örnekleri ve tapu kaydı sorguları ele geçirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.