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Yaşam

3 polis ve 1 bekçiyi bıçakla yaralayan bipolar hastası hayatını kaybetti

Kayseri'de 3 polis ve 1 bekçiyi bıçakladıktan sonra vurularak etkisiz hale getirilen bipolar hastası, hastanede hayatını kaybetti.

AA20 Kasım 2022 Pazar 12:13 - Güncelleme:
3 polis ve 1 bekçiyi bıçakla yaralayan bipolar hastası hayatını kaybetti
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Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Önder Sokak'ta bipolar bozukluğu bulunan İ.T'ye müdahale etmek için evine giden sağlık ekipleri, hastanın saldırgan olması nedeniyle polisten yardım istedi.

Polislerle birlikte hastanın yanına giden gece bekçisi Fatih D, saldırgan tarafından bıçaklandı.

İ.T, olay yerine takviye olarak sevk edilen polis memurları Turgay A, Mustafa A. ve Ahmet K'yi de bıçakla yaraladı.

Saldırgan tavırlarını devam ettiren İ.T, polis ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yaralanan 3 polis ve 1 bekçi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, saldırgan ise Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bipolar hastası İ.T, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Bekçi ve polislerin tedavisi sürüyor.

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