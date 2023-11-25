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  • 3 yıl önce kaybolan kişiye ait kemikler çöplükte bulundu
Yaşam

3 yıl önce kaybolan kişiye ait kemikler çöplükte bulundu

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir çöplükte bulunan kemiklerin DNA incelemesi sonucu 3 yıl önce kaybolan kişiye ait olduğu ortaya çıktı.

AA25 Kasım 2023 Cumartesi 12:28 - Güncelleme:
3 yıl önce kaybolan kişiye ait kemikler çöplükte bulundu
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Alınan bilgiye göre, 2 Ocak 2023'te Alangüllü Mahallesi yakınlarında çöplerin depolandığı bölgede temizlik çalışması yapan iş makinesi operatörü, insan kemiklerini fark etti. Kemikler jandarma ekipleri tarafından DNA incelemesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kemiklerin, 22 Aralık 2020'de kayıp ihbarı yapılan ve bölgedeki arama çalışmalarından sonuç alınamayan Hakkı Gençoğlu'na ait olabileceği değerlendirilerek annesinden doku örneği alındı.

İnceleme sonucu Gençoğlu'na ait olduğu belirlenen kemikler, aileye teslim edildi. Gençoğlu'nun cenazesi kılınan namazın ardından Acarlar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Jandarmanın olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüttüğü belirtildi.

Alangüllü Mahallesi'ndeki Deve Güreşi Arenası mevkiine 22 Aralık 2020'de ot toplamak için giden 32 yaşındaki Hakkı Gençoğlu'nun eve dönmemesi üzerine arama çalışması yapılmış, dronun da kullanıldığı çalışmada kayıp kişinin izine rastlanamamıştı.

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