30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos otobüs, metro, metrobüs, tramvay bedava mı?
30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos otobüs, metro, metrobüs, tramvay bedava mı? sorularının yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, büyük zaferin 97. yılının coşkuyla kutlanması için şehrin birçok noktasında etkinlikler gerçekleştirilecek. Tüm halkın davetli olduğu Zafer Bayramı kutlamaları, İstanbullulara unutulmaz anlar yaşatacak. Peki, bu özel günde ulaşım ücretsiz olacak mı? İşte tüm bu soruların yanıtları sizlerle...
Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yurdun her köşesinde yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, büyük zaferin 97. yılının coşkuyla kutlanması için şehrin birçok noktasında etkinlikler gerçekleştirilecek. Herkesin davetli olduğu Zafer Bayramı kutlamaları, İstanbullulara çok özel dakikalar yaşatacak. Peki, 30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos otobüs, metro, metrobüs, tramvay bedava mı? İşte tüm bu soruları sizler için yanıtlandırdık.
30 AĞUSTOS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapmasında, kentteki toplu ulaşım araçları yarın yolcuları ücretsiz taşıyacak.
İstanbullular, yarın İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarında kartını okutmak suretiyle ücretsiz yolculuk yapacak. Ücret bedellerinin tamamı İBB'nin bütçesinden karşılanacak. Yarına özel olarak toplu taşımaya ek seferler de konulacak.
Uygulama, İETT, metrobüs, Otobüs A.Ş. (Havalimanı otobüsleri hariç), özel halk otobüsleri, şehir hatları vapurları, özel deniz yolu toplu ulaşım motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği tramvay, metro, füniküler, tünel ve teleferik hatlarında geçerli olacak.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI NEDİR?
Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır.
Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.
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