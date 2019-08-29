Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yurdun her köşesinde yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, büyük zaferin 97. yılının coşkuyla kutlanması için şehrin birçok noktasında etkinlikler gerçekleştirilecek. Herkesin davetli olduğu Zafer Bayramı kutlamaları, İstanbullulara çok özel dakikalar yaşatacak. Peki, 30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos otobüs, metro, metrobüs, tramvay bedava mı? İşte tüm bu soruları sizler için yanıtlandırdık.

30 AĞUSTOS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapmasında, kentteki toplu ulaşım araçları yarın yolcuları ücretsiz taşıyacak.

İstanbullular, yarın İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarında kartını okutmak suretiyle ücretsiz yolculuk yapacak. Ücret bedellerinin tamamı İBB'nin bütçesinden karşılanacak. Yarına özel olarak toplu taşımaya ek seferler de konulacak.

Uygulama, İETT, metrobüs, Otobüs A.Ş. (Havalimanı otobüsleri hariç), özel halk otobüsleri, şehir hatları vapurları, özel deniz yolu toplu ulaşım motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği tramvay, metro, füniküler, tünel ve teleferik hatlarında geçerli olacak.