Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kaçıncı yılı kutlanacak? 30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. 26 Ağustos 1922’de başlayan 30 Ağustos 1922 gününe kadar beş gün beş gece devam eden Büyük Taarruz, Türk ordusunun kesin zaferi ile sonuçlanmıştır. 30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl çeşitli etkinliklerle yurdun her bölgesinde kutlanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na dair merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm merak edilenler...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN KAÇINCI YILI KUTLANACAK?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu yıl 97. yıl dönümü kutlanacak.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR?

Mustafa Kemal Paşa, 20 Ağustos 1922 tarihinde Akşehir’e gelerek 26 Ağustos 1922 Cumartesi sabahı düşmana taarruz emrini vermişti. Yanındaki komutanlarla birlikte Kocatepe’den Büyük Taarruz’u yönetti. Çetin ve kanlı geçen bir savaşın sonunda 30 Ağustos 1922 günü, Büyük Taarruz, Türk Ordusu’nun zaferiyle sonuçlanır.

Bu savaşlarda Türk tarafından 13 bin kişi şehit ve 35 bin kişi de gazi olur. Büyük Taarruz; komutanların, subayların ve erlerin canını hiçe sayarak üstün bir cesaretle savaşmalarının sonucunda gerçekleşmiştir. Bu savaş, tarihte Başkomutanlık Meydan Savaşı olarak yerini alır.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos, 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır.