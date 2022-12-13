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Yaşam

30 yıl sonra çocuk sahibi oldular

Şanlıurfa'da 30 yıldır evlat özlemi çeken çift, tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelen çocuklarına kucağına aldı.

AA13 Aralık 2022 Salı 14:40 - Güncelleme:
30 yıl sonra çocuk sahibi oldular
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Harran Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, 30 yıl önce evlenen A.Ş. (67) ile eşi İ.Ş. (53), normal yollardan bebek sahibi olamayınca tüp bebek tedavisine başladı.

Çeşitli hastalıkları bulunan ve tedavi sonucunda hamile kalan İ.Ş, sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mert Ulaş Barut, hastanın riskli bir gebelik geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hastanın durumunu kardiyoloji, dahiliye, yeni doğan ve anestezi konsültasyonları ile multidisipliner bir şekilde yönettik. Hasta bizimle iş birliğine çok açık olduğu için program en iyi şekilde ilerledi. Sezaryen ile 3 kilo 600 gram ve 50 santimetre boyunda sağlıklı bir kız bebekleri dünyaya geldi. Daha önce de 52 yaşında ikiz gebeliği olan hastanın doğumunu gerçekleştirmiştik fakat bu gün 53 yaşında ve riskli bir hastanın doğumunu başarılı bir şekilde gerçekleştirmek beni ve tüm ekibimi daha da mutlu etti. Tüm ekibimi multidisipliner çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Hastama Allah'tan uzun ömür ve sağlıklı yaşam diliyorum."

Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İdris Kırhan da böylesine riski yüksek vakalarda önemli başarı sağlama oranına sahip olduklarını bildirdi.

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