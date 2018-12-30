31 Aralık tatil mi, yarın okullar yarım gün mü? 31 Aralık 2018 pazartesi okullar tatil mi MEB son dakika
31 Aralık tatil mi, okullar yarım gün mü sorusu hakkında MEB son dakika açıklaması merak ediliyor. 31 Aralık 2018 pazartesi okullar tatil mi? Yılbaşı için geri sayım başladı. Yeni yılın gelişini kutlayacak olan vatandaşlar kutlama hazırlıklarını hızlandırdılar. Yılbaşı, bir yılın bitimi, yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Yeni yıl coşku ile karşılanır. Yılbaşı ve yeni yıl kavramları bazen yılbaşı gecesi anlamına da gelmektedir. Dünyada en yaygın kullanılan takvim olan Gregoryen takvimini kullanan ülkelerde yeni yılın ilk günü 1 Ocak’tır. Çeşitli planlar yapacak olan vatandaşlar yılbaşı tatilinin kaç gün olduğunu öğrenmek istiyorlar. 31 Aralık 2018 yılında pazartesi gününe denk geldi. 31 Aralık gecesi yeni yılın gelişi kutlanacak. 1 Ocak Salı ise 2019’un ilk günü olacak. Hafta sonu tatilini yeni yıl tatili ile birleştirmek isteyenler 31 Aralık’ın tatil olup olmadığını öğrenmek istiyorlar. 1 Ocak 2019 resmi tatil iken 31 Aralık tatil değildir. Pazartesi günü için yıllık izinlerinden alabilen vatandaşlar cumartesi, pazar, pazartesi ve salı günü olmak üzere dört gün izin yapabilirler. Peki okullar tatil olacak mı? 31 Aralık 2018 resmi tatil değildir.31 Aralık Pazartesi günü, resmi tatil olmaması sebebiyle okullar eğitim öğretime devam edecek. 1 Ocak Salı günü ise okullar da dahil olmak üzere tüm kamu kurumları tatil olacak. 31 Aralık ile ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
31 Aralık tatil mi, yarım gün mü sorusu hakkında MEB son dakika açıklaması araştırılıyor. 31 Aralık pazartesi yarın okullar tatil olacak mı? Yeni yıl için heyecan giderek artıyor. Yılbaşını kutlayacak olan vatandaşlar hazırlıklarını hızlandırdılar. 31 Aralık gecesi 2018’in bitişi, 2019’un gelişi kutlanacak. Tüm Türkiye 31 Aralık tarihinin tatil olup olmayacağını Öğrenmek istiyor. Vatandaşlar konu ile ilgili resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Çeşitli planlar yapacak olan vatandaşlar yılbaşı tatilinin kaç gün olduğunu öğrenmek istiyorlar. 31 Aralık 2018 yılında pazartesi gününe denk geldi. 31 Aralık gecesi yeni yılın gelişi kutlanacak. 1 Ocak Salı ise 2019’un ilk günü olacak. Hafta sonu tatilini yeni yıl tatili ile birleştirmek isteyenler 31 Aralık’ın tatil olup olmadığını öğrenmek istiyorlar. 1 Ocak 2019 resmi tatil iken 31 Aralık tatil değildir. Pazartesi günü için yıllık izinlerinden alabilen vatandaşlar cumartesi, pazar, pazartesi ve salı günü olmak üzere dört gün izin yapabilirler. Peki okullar tatil olacak mı? 31 Aralık 2018 resmi tatil değildir.31 Aralık Pazartesi günü, resmi tatil olmaması sebebiyle okullar eğitim öğretime devam edecek. 1 Ocak Salı günü ise okullar da dahil olmak üzere tüm kamu kurumları tatil olacak. Yılbaşı, bir yılın bitimi, yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Yeni yıl coşku ile karşılanır. Yılbaşı ve yeni yıl kavramları bazen yılbaşı gecesi anlamına da gelmektedir. Dünyada en yaygın kullanılan takvim olan Gregoryen takvimini kullanan ülkelerde yeni yılın ilk günü 1 Ocak’tır.
31 ARALIK TATİL Mİ?
31 Aralık 2018 yılında pazartesi gününe denk geldi. 31 Aralık gecesi yeni yılın gelişi kutlanacak. 1 Ocak Salı ise 2019’un ilk günü olacak. Hafta sonu tatilini yeni yıl tatili ile birleştirmek isteyenler 31 Aralık’ın tatil olup olmadığını öğrenmek istiyorlar. 1 Ocak 2019 resmi tatil iken 31 Aralık tatil değildir. Pazartesi günü için yıllık izinlerinden alabilen vatandaşlar cumartesi, pazar, pazartesi ve salı günü olmak üzere dört gün izin yapabilirler.
YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların 31 Aralık’ta tatil olduğu ile ilgili bir açıklama gelmedi. Eğitim-öğretime 1 Ocak Salı günü bir gün ara verilecek.
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.
KANUNA GÖRE HANGİ GÜNLER TATİL OLARAK SAYILMAKTADIR?
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununa göre tatil günleri resmi ve dini bayram olarak ikiye ayrılmaktadır. Tatil günleri aşağıdaki gibidir;
Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir.
A) Resmi bayram günleri şunlardır:
1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.
2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.
3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.
B) Dini bayramlar şunlardır:
1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.
2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.
C) (Değişik: 25/10/2016-6752/2 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.
D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.
Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.
Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır. 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.
15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.
UZMANLARDAN 15 TATİL İÇİN ANNE BABALARA TAVSİYELER
1. Çocuklarınızın düşük not alma nedenlerini birlikte tartışıp çözüm üretin, karar alma süreçlerinize çocuğunuzu da dahil ederek sorumluluk bilincinin gelişmesine katkı sağlayın.
2. Okul zamanında kalkış saati, çalışma saati gibi belli rutinlere alışmış çocuklarınızın tatil döneminde vakitlerini eğlendirici ve eğitici geçirmelerine yardımcı olun.
3. Ara dönem, ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirmeleri için çok iyi bir fırsattır. Bu zaman diliminde mümkün olduğu kadar çok birlikte zaman geçirin. Tatili birbirinizi daha iyi tanımak, anlamak ve birbirinizin arkadaşlığından zevk almak için değerlendirin.
4. Yetenek, ilgi ve beceri bakımından her çocuğun kendine özgü özellikleri olduğunu unutmayın. Bu nedenle çocuğunuzun dönem boyunca sergilediği performansı başka çocuklarla asla kıyaslamayın.
5. Çocukları ikinci döneme motive etmek için kaygı ve tehdit yolunu kullanmayın.
6. Çocuğunuza her şeye rağmen koşulsuz sevdiğinizi ve ona güvendiğinizi hissettirin.
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