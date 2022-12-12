32 yaşındaki otizmli garson çalışma azmiyle örnek oluyor

Çalışkanlığıyla hem işletmedeki mesai arkadaşlarının hem de müşterilerin takdirini kazanan Kara, sabah başladığı işinde müşterilerle ilgilenmenin yanı sıra çalışanların da yardımına koşuyor.

Erhan Kara, AA muhabirine, 2013 yılından bu yana çalıştığını ve aile bütçesine katkı sağlamaktan büyük gurur duyduğunu söyledi.

Kafedeki işine 3 yıl önce girdiğini dile getiren Kara, "Sabah erkenden mesaiye başlıyorum. Burada çalışırken hem paramı kazanıyorum hem de dostluklar kuruyorum. Çalışırken kendimi daha huzurlu hissediyorum." dedi.

İşletme sahibi Murat Yıldırım da işletmede 2 engelli çalışanlarının bulunduğunu belirterek, "Erhan bizim için çok değerli. Bizler de onlara elimizden gelen desteği veriyoruz. Müşterilerimiz de özellikle engelli çalışanlarımızdan sipariş veriyor ve onlarla sık sık sohbet ediyor." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, engelli bireylerin çalışma hayatında yer almasının önemli olduğunu vurgulayarak, "Onların ellerinden hep birlikte tutmamız gerekiyor." dedi.