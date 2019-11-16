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33 saattir aranıyordu! Korkut Küçükcan'a yaralı olarak ulaşıldı

Gaziantep'te cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan ve yaklaşık 33 saattir aranan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'a yaralı olarak ulaşıldı.

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Gaziantep'te cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan ve yaklaşık 33 saattir aranan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'a yaralı olarak ulaşıldı.

Gaziantep'te, merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında çöken iskelenin altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları meyvesini verdi.

Evli ve 2 çocuk babası olan mühendis Küçükcan'a 33 saat sonra yaralı olarak ulaşıldı. Gaziantep'te cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan ve yaklaşık 33 saattir aranan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'a yaralı olarak ulaşıldı.

İntiharı siyaset malzemesi yapan CHP´li başkan ve vekilin

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